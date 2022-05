Platforma Modivo debiutuje na Łotwie

Ekspansja na rynki zagraniczne to jeden ze strategicznych celów spółki Modivo. Online-owy sklep z odzieżą, obuwiem i akcesoriami zadebiutował na Łotwie pod lokalną domeną Modivo.lv.

Zgodnie z zamierzeniami spółki Modivo, do 2025 r. ok. 80 proc. przychodów ma pochodzić z rynków zagranicznych.

Niespełna trzy miesiące temu na Łotwie zadebiutował brand EObuwie.pl, rozszerzając tym samym sprzedaż swoich produktów online na terenie CEE. Teraz łotewski rynek e-commerce powiększył się o Modivo.

Na zagranicznych witrynach Modivo prowadzi komunikację w języku narodowym danego kraju.

Proces transformacji cyfrowej przyspieszył na początku 2020 r. w wyniku pandemii i nic nie wskazuje na to, by trend ten miał ulec zahamowaniu. W ubiegłym roku blisko 80 proc. polskich użytkowników internetu przynajmniej raz dokonało zakupu online, a 13 proc. z nich traktowało e-commerce jako pierwszy wybór podczas poszukiwania odpowiednich produktów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak wskazują ostatnie wyniki badań, na całym Starym Kontynencie duża część handlu detalicznego sukcesywnie przenosi się do sieci. Tylko w 2021 r. wartość europejskiego rynku e-commerce osiągnęła poziom 757 mld euro, co stanowi 10 proc. wzrostu względem poprzedniego roku.

Dynamiczny rozwój e-commerce

Decyzja spółki Modivo o uruchomieniu kolejnych kanałów sprzedaży doskonale wpisuje się więc nie tylko w preferencje zakupowe mieszkańców państw europejskich, ale również w najnowszą strategię spółki, zgodnie z którą do 2025 r. ok. 80 proc. przychodów ma pochodzić z rynków zagranicznych. Udostępnienie platformy Modivo na Łotwie to kolejny krok w dynamicznym rozwoju poza granicami Polski.

Specyfikę krajów bałtyckich obserwujemy już od wielu lat, choćby ze względu na naszą obecność na Litwie, gdzie EObuwie.pl funkcjonuje od 2017 r. Widzimy, że w tym regionie z roku na rok rośnie liczba osób kupujących przez Internet. Dziś blisko 85 proc. tamtejszych konsumentów robi zakupy właśnie za pośrednictwem sieci - mówi Szymon Bujalski, członek zarządu Modivo S.A.

Rozszerzenie działalności na Łotwie

Niespełna trzy miesiące temu na Łotwie zadebiutował brand eobuwie.pl, rozszerzając tym samym sprzedaż swoich produktów online na terenie CEE. Teraz łotewski rynek e-commerce powiększył się o Modivo, które w swojej ofercie posiada asortyment takich marek, jak Tommy Hilfiger, Guess, Pinko, Michael Kors czy Liu Jo.

– Niedawny debiut platformy EObuwie.pl na rynku łotewskim okazał się dużym sukcesem, dlatego naszym kolejnym krokiem jest rozwój oferty z odzieżą i modnymi dodatkami. Wierzę, że dzięki intensywnej pracy całego zespołu oraz realizowanym kampaniom, które sukcesywnie przyciągają grupy nowych konsumentów, sprzedaż zaproponowanych przez nas produktów na platformie Modivo będzie systematycznie rosła – mówi Milena Brzuska, manager ds. rozwoju rynków zagranicznych w Modivo S.A.

Modivo prowadzi komunikację w języku narodowym danego kraju, oferuje bezpieczne dostawy, darmowy zwrot produktów i sprawdzone formy płatności.