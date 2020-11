Platforma z grupy H&M zadba o urodę przez internet

Dodano: 25 lis 2020 14:54

Afound, platforma należąca do Grupy H&M, wprowadziła właśnie do swojego asortymentu kosmetyki. To krok w kierunku dalszego umocnienia pozycji platformy zakupowej odzieżowego potentata.