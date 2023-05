Grupa Play ma za sobą udany I kwartał 2023 roku. Oprócz mocnych wyników finansowych, operator uruchomił największą sieć stacjonarną w Polsce w otwartym modelu dostępu, a także wyprzedził gdzieniegdzie konkurencję.

Operator telekomunikacyjny Grupa Play podsumowuje pierwszy kwartał 2023 roku mocnymi wynikami biznesowymi i finansowymi.

Całkowite przychody wzrosły o 34% r/r do kwoty 2,4 mld PLN a wskaźnik EBITDAaL przekroczył 1 mld PLN wzrastając prawie o 24% r/r.

Grupa Play we współpracy z firmą InfraVia Capital Partners uruchomiła największą sieć stacjonarną w otwartym modelu dostępu - Polski Światłowód Otwarty

Grupa wzmocniła swoją pozycję MNP z 18,4 tys. numerami przeniesionymi do Play, wyprzedzając konkurencję.

Grupa Play we współpracy z firmą InfraVia Capital Partners uruchomiła największą sieć stacjonarną w otwartym modelu dostępu - Polski Światłowód Otwarty, aby przyspieszyć i zintensyfikować rozwój stacjonarnej sieci szerokopasmowej w Polsce. Jednocześnie Play kontynuuje dalszy dynamiczny rozwój mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej zwiększając dostępność usług cyfrowych dla klientów, tym samym zapewniając wolność wyboru.

Mocne wyniki biznesowe i finansowe

Pierwszy kwartał roku zakończył się dla Play mocnymi wynikami finansowymi i biznesowymi. Liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wzrosła o ponad 6,5% r/r przekraczając liczbę 17,1 mln . Liczba aktywnych klientów mobilnych wyniosła 12,8 mln i wzrosła o 3% r/r. Grupa wzmocniła swoją pozycję rynkową z 18,4 tys. numerami przeniesionymi do Play, wyprzedzając konkurencję. Liczba abonentów usług stacjonarnych oraz usług dla domu wyniosła ponad 2 mln i wzrosła o 9,1% r/r

Całkowite przychody wzrosły o 34% r/r osiągając w I kwartale 2023 r. 2,4 mld PLN. Przychody z usług mobilnych wzrosły o 6,7% r/r osiągając 1,1 mld PLN w I kwartale 2023 r. Wskaźnik EBITDAaL przekroczył 1 mld PLN, co oznacza wzrost o prawie 24% r/r.

Inwestycje w rozbudowę sieci komórkowej i stacjonarnej

W I kwartale roku Play kontynuował inwestycje w rozbudowę sieci komórkowej i stacjonarnej w Polsce. Na koniec I kwartału 2023 r. firma mogła się pochwalić liczbą 10 742 stacji infrastruktury mobilnej, uruchamiając 171 stacji w ciągu I kwartału 2023 r.

Grupa podjęła się także budowy największej w Polsce stacjonarnej sieci szerokopasmowej w otwartym modelu dostępu z firmą InfraVia Capital Partners, która na podstawie umowy z dnia 31 marca 2023 nabyła 50% udziałów spółki zależnej Play, Polski Światłowód Otwarty Sp. z o.o., który w ramach współpracy rozszerzy zasięg usług internetu szerokopasmowego do ponad 6 milionów gospodarstw w perspektywie średnioterminowej.

Również w I kwartale nastąpiło zwiększenie udziałów w SferaNet, operatorze sieci światłowodowych na Podbeskidziu, do 86,5% akcji, co w dalszej perspektywie przyczyni się to do poszerzania zasięgu usług światłowodowego internetu i telewizji cyfrowej.

W pierwszym kwartale 2023 roku nasza determinacja, elastyczność i odporność znalazły odzwierciedlenie w niezwykle mocnych wynikach finansowych i dalszym rozwoju Grupy Play. Decyzja o udostępnieniu naszej infrastruktury stacjonarnej w otwartym modelu, we współpracy z InfraVia, za pośrednictwem spółki zależnej Polski Światłowód Otwarty jest przełomową inicjatywą mającą na celu przyspieszenie cyfryzacji Polski i zapewnienie wszystkim klientom wolności wyboru. Jestem dumny z osiągnięć połączonych zespołów Play, UPC i 3S, które pozwalają w dalszym ciągu umacniać naszą pozycję lidera z korzyścią dla polskich konsumentów oraz zapewniać im superszybkie usługi telekomunikacyjne, niezbędne w ich codziennym życiu - podsumowuje Jean Marc Harion, Prezes Grupy Play.

