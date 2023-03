Grupa Play odnotowała w 2022 r. świetne wyniki. Firma przyciągnęła 1,5 mln nowych klientów i powiększyła swoją bazę mobilną do 17 mln.

Grupa Play odnotowała w 2022 r. znakomite wyniki komercyjne i finansowe, osiągając liczbę 1,5 mln nowych klientów usług komórkowych i stacjonarnych oraz wzrost bazy mobilnej (bez M2M) do ponad 17 milionów klientów.

Raportowane liczby są efektem rekordowo szybkiej integracji Play i UPC Polska.

Grupa przekroczyła historyczny próg 10 000 stacji bazowych w połowie roku i uruchomiła łącznie 804 nowych stacji, osiągając poziom 10 571 stacji na koniec 2022 r., z zasięgiem 5G wynoszącym ponad 50% populacji Polski.

1 kwietnia 2023 roku utworzona zostanie spółka Polski Światłowód Otwarty, na mocy umowy z InfraVia Capital Partners. Będzie to operator największej stacjonarnej infrastruktury sieciowej w Polsce.

- 2022 rok był rokiem transformacji i przełomu zarówno dla Play, jak i dla polskiego rynku. Dzięki zmieniającemu reguły gry przejęciu UPC Polska i rekordowo szybkiej integracji, oferujemy klientom pełną gamę usług mobilnych, stacjonarnego internetu i cyfrowej rozrywki oraz rozwiązań cyfrowych dla przedsiębiorstw - mówi Jean Marc Harion, Prezes Grupy Play.

- Nasze wyniki za czwarty kwartał i cały rok 2022 są dowodem naszej niezawodności: pomimo trudnych warunków makroekonomicznych pozyskaliśmy ponad 1,5 miliona nowych klientów i przekroczyliśmy próg 17 milionów klientów mobilnych - dodaje.

Drugi rok działalności w Grupie iliad

Liczba raportowanych klientów mobilnych Play (bez M2M) wzrosła o 8,7% r/r do ponad 17 mln. Liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 5,2% r/r do 12,8 mln. Z kolei liczba abonentów usług dla domu przekroczyła 2 mln dzięki dalszemu rozwojowi usług internetu stacjonarnego i telewizji, zarówno Play, jak i UPC. Przychody ogółem wzrosły o ponad 22% r/r przekraczając w 2022 r. 8,9 mld zł. Przychody z usług mobilnych wzrosły o 7,2% r/r do 4,4 mld zł. EBITDAaL wzrósł o ponad 20% r/r, osiągając 3,8 mld zł w 2022 r. i o 39% r/r tylko w czwartym kwartale do 945 mln zł.

Umocnienie pozycji rynkowej

Play udało się rekordowo szybko zintegrować i stworzyć jeden zespół po przejęciu UPC Polska oraz uruchomić pierwszą wspólnej ofertę w mniej niż 50 dni po sfinalizowaniu transakcji. Grupa wzmocniła kompetencje w obszarze usług telewizyjnych OTT poprzez nabycie większości udziałów firmy Redge Technologies. Jednocześnie Play zwiększył zasięg usług dla domu do 7,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. W 2022 roku nastąpiło także stworzenie kompleksowego portfolio rozwiązań dla biznesu dzięki połączeniu usług Play, UPC i 3S.

Play inwestuje

W 2022 roku Play kontynuował inwestycje w rozbudowę sieci komórkowej i stacjonarnej w Polsce. Grupa przekroczyła historyczny próg 10 000 stacji bazowych w połowie roku i uruchomiła łącznie 804 nowych stacji, osiągając poziom 10 571 stacji na koniec 2022 r., z zasięgiem 5G wynoszącym ponad 50% populacji Polski.

Rok 2022 to również 110 tys. przyłączy światłowodowych oraz pozycja operatora #1 dla UPC wśród ogólnopolskich dostawców internetu domowego. Podpisano także umowę z InfraVia Capital Partners na utworzenie od 1 kwietnia 2023 roku spółki Polski Światłowód Otwarty Sp. z o.o., operatora największej otwartej stacjonarnej infrastruktury sieciowej w Polsce z celem zapewnienia zasięgu usług dla 6 mln gospodarstw domowych.

