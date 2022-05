Playmobil i centrum Janki już świętują dzień dziecka

Atrakcja będzie dostępna do 28 maja.

Zabawa będzie połączoną z elementami edukacyjnymi.

Trzy światy Playmobil czekają na najmłodszych w centrum Janki.

Świat Piratów zaprowadzi maluchy na ogromny statek, na którym czekały będą nieodzowne atrybuty korsarzy: armata, skrzynia skarbów, beczki i pełen map pokój kapitański. Najmłodsi będą mieli okazję stanąć za kołem sterowym, użyć kompasu do wyznaczenia kierunku oceanicznej przygody, a nawet zajrzeć do pirackiego więzienia. Całości dopełnią sporych rozmiarów figury piratów i wskazująca morskim śmiałkom drogę latarnia morska.

Świat księżniczek i rycerzy pozwoli dzieciom zajrzeć do gigantycznego zamku, w którym czarnoksiężnik prowadzi swoje magiczne laboratorium. W sobotę wielki mag zaprosi je do obejrzenia chemicznych eksperymentów i przemyci do dziecięcych głów trochę wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.

W tygodniu maluchy będą mogły natomiast pooglądać kreskówki w znajdującym się tam minikinie. Zamek strzeżony będzie przez wielkie figury rycerzy oraz baśniowego smoka, a nawiązująca do średniowiecza budowla będzie doskonałym pretekstem do zgłębienia wiedzy historycznej.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Miejski świat city life wprowadzi dzieci w arkana codziennej pracy strażaków, których figury wraz z wozem strażackim zrobią na nich spore wrażenie. W tej strefie znajdzie się też szkoła, bez nudnych lekcji, za to z ogromną figurą nauczycielki. Gabloty tematyczne pozwolą zatrzymać się na chwilę przy poszczególnych zagadnieniach, by następnie sprawdzić swoje umiejętności w pełnym nagród quizie wiedzy. Dużo radosnej zabawy zapewnią interaktywne kolorowanki i ścianka foto, którą będzie można wykorzystać do zrobienia małym odkrywcom pamiątkowych zdjęć.

Na klientów Centrum Janki czeka również konkurs, w którym każdy będzie mógł wygrać zestaw zabawek Playmobil. Z okazji Dnia Dziecka w weekend 27 i 28 maja wszyscy, którzy zrobią zakupy za minimum 200 zł (z wyłączeniem hipermarketu) i zarejestrują paragon, będą mogli spróbować swoich sił w rysowaniu i powalczyć o nagrody. Dodatkowo fani Tik-Toka i Instagrama będą mieli szansę na zrobienie świetnych ujęć i filmików w zainscenizowanym w pobliżu stoiska kolorowym kubiku.