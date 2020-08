Plaza Rzeszów przyciąga modę z nutką szaleństwa

Salon YAYA znajduje się na parterze CH Plaza Rzeszów. Zajmie powierzchnię 205 mkw. Otwarty został w piątek 7 sierpnia. Marka YAYA to kolejna najemca, która w ostatnim czasie dołączyła do port folio rzeszowskiej Plazy. 5-letnia umowa o współpracy pokazuje, że Centrum jest postrzegane jako miejsce godne zaufania i interesujące dla klientów. Nowi najemcy to także dobra prognoza na przyszłość.



YAYA dołączy do kilkudziesięciu najemców z segmentu modowego w CH Plaza Rzeszów. Jest to marka, która powstała w 1992 r. dzięki zamiłowaniu do tworzenia, pozytywnej energii i dużej dawce dobrego humoru. Prowadzi sklep on-line oraz ponad 3500 punktów sprzedaży na całym świecie. Jej kolekcje powstają dzięki inspiracji z podróży, przeżyć i codziennych małych radości. Jak opisują twórcy marki w żyłach YAYA płynie miłość, szczęście i niezliczona ilość kawy. To, co oferuje jest, mieszanką oryginalnych ubrań z odrobiną szaleństwa, luzu i mnóstwem kobiecości. Sprawia to, że produkty marki są podstawowym elementem kobiecej garderoby. Klientki YAYA w nowym sklepie najdą nie tylko ubrania, ale także akcesoria i przedmioty codziennego użytku. Jest to mieszanka stylów: rustykalnego i industrialnego, z nutką plażowej beztroski.

