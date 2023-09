W. Kruk poszerzy portfolio CH Plaza Rzeszów. Jedna z najstarszych marek jubilerskich dołącza do grona najemców CH Plaza Rzeszów. Salon o powierzchni 85 mkw. będzie działał w centrum przez minimum 5 lat.

Rzeszowska Plaza to jedno z najstarszych i najdłużej istniejących na rzeszowskim rynku centrów handlowych.

Na dwóch piętrach, klienci mogą znaleźć ponad 70 lokali handlowych i punktów usługowych. Wśród nich m.in.: klub fitness CityFit (funkcjonujący 24h/dobę), Medicover Stomatologia, Decathlon, Kodano Optyk, oraz sklepy 50Style, Empik, Yaya, Monnari, Smyk, ToysBox, 5.10.15, Deichmann, CCC, Wojas, Martes Sport, Sephora, Rossmann czy Hebe.

Plaza Rzeszów połączona jest bezpośrednio z hipermarketem E. Leclerc, mając w ramach kompleksu, jako jedyne centrum w Rzeszowie ofertę hipermarketu.

Centrum oferuje ponad 1,4 tys. bezpłatnych miejsc parkingowych.

Kolejne dobre wiadomości to przedłużenie umowy najmu z markami Smyk, Vissavi, Esotiq, YES oraz Verona. Jest to kolejny dowód na skuteczność zarządcy centrum – Keen Property Management.

Rzeszów przyciąga nowości

- CH Plaza Rzeszów cały czas rozwija swoją ofertę dla klientów z regionu, wprowadzając kolejne nowości. Tym razem do portfolio Centrum dołącza najstarsza marka jubilerska W. Kruk. Salon o powierzchni 85 mkw. zostanie zaprojektowany zgodnie z najnowszą aranżacją sklepów W.KRUK. Nowy najemca to doskonała wiadomość dla naszych klientów oraz wzmocnienie i tak bogatej oferty segmentu biżuterii – uważa Richard Keen, Managing Director w Keen Property Managment.

To pokazuje, że rzeszowska Plaza jest coraz bardziej atrakcyjna nie tylko dla klientów z regionu, ale przede wszystkim dla topowych Polskich marek. Pozyskanie nowego najemcy to kolejna dobra dla nas prognoza na kolejne lata. Pokazuje to także, że najemcy postrzegają CH Plaza Rzeszów jako stabilne miejsce, w którym warto inwestować i rozwijać swój biznes – tłumaczy Richard Keen.

Najemcy zostają na dłużej

Radosław Jamrozik, Dyrektor CH Plaza Rzeszów dodaje, że bardzo ważne jest to, że oprócz nowego najemcy CH Plaza Rzeszów może pochwalić się przedłużeniem umów z kilkoma dotychczasowymi najemcami.

Każda podpisywana przez nas umowa ma określone ramy czasowe. Dlatego bardzo satysfakcjonują nas najemcy, którzy decydują się pozostać z nami na dłużej. Na przedłużenie umowy zdecydowało się jednocześnie aż pięciu najemców. Przede wszystkim na kolejnych pięć lat pozostaje z nami marka modnej bielizny ESOTIQ, oraz SMYK, czyli największa polska sieć z artykułami przeznaczonymi dla dzieci. Marki lubiane i doskonale znane naszym klientom – zaznacza Radosław Jamrozik.

Dodaje, że na przedłużenie współpracy zdecydowały się również inne znane marki.

–Dziś możemy ogłosić, że na dłużej w CH Plaza Rzeszów pozostanie także salon VISSAVI oraz salony lidera polskiego jubilerstwa, czyli YES i VERONA. Z tymi najemcami przedłużyliśmy współpracę o kolejne trzy lata. Na tym etapie mogę powiedzieć, że to nie koniec dobrych informacji dotyczących naszych najemców. O kolejnych nowościach będziemy informować w najbliższym czasie – zdradza Radosław Jamrozik.

