17 stycznia, po raz pierwszy w tym roku, Galeria Wisła zaprasza na badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały bezpłatnego badania.

Galeria Wisła w Płocku zaprasza na bezpłatną mammografię.

Badania będą się odbywać w mammobusie, który stanie przed wejściem głównym do Galerii Wisła.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór wśród kobiet. Wykryty we wczesnym stadium daje możliwość podjęcia leczenia, które umożliwi pełny powrót do zdrowia.

Mammografia jest jedną z uznanych metod obrazowych stosowanych w monitorowaniu chorych na nowotwory, jest podstawową metodą stosowaną we wczesnej diagnostyce i skriningu raka piersi.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl