Plus trzy dla Bricomarché. Muszkieterowie nie zwalniają

Grupa Muszkieterów kontynuuje rozwój sieci Bricomarché. Łącznie uruchomiła już 171 sklepów – najnowsze supermarkety zostały otwarte kolejno w Świnoujściu, Gostyninie oraz Bytowie. W każdym przypadku jest to pierwsza placówka sieci Bricomarché w mieście.

Na przełomie listopada i grudnia Bricomarché uruchomiło trzy nowe sklepy: 18.11 w Świnoujściu, 30.11 w Gostyninie, a 02.12 w Bytowie. Supermarkety sieci oferują około 25 tysięcy produktów z czterech głównych działów: majsterkowanie, budowlany, dekoracja i ogród. Dodatkowo w Gostyninie znajduje się dział z artykułami zoologicznymi. Muszkieterowie współpracują także z lokalnymi dostawcami – w bytowskim i gostynińskim Bricomarché można kupić od nich rośliny. Ponadto Grupa Muszkieterów oferuje klientom dodatkowe usługi – w zależności od lokalizacji są to np.: wycięcie otworów w zlewozmywakach, podcinanie drzwi, cięcie blatów i płyt oraz transport zamówionego towaru.

– Konsekwentnie poszerzamy portfolio sklepów Bricomarché w Polsce. Uruchomienie trzech kolejnych sklepów w ostatnim czasie to dla nas duży sukces. Cieszymy się, że supermarkety naszej sieci są otwierane w nowych lokalizacjach, dzięki czemu mieszkańcy kolejnych miast mogą skorzystać z naszej oferty. Gwarantujemy im wysokiej jakości produkty do domu i ogrodu w korzystnej cenie, a także fachowe doradztwo naszych pracowników – mówi dr Katarzyna Jańczak-Stefanide, Dyrektor Generalna sieci Bricomarché w Polsce. – Kontynuujemy ekspansję sieci w całej Polsce i proponujemy przedsiębiorcom nowe formy współpracy. Informacje o różnych możliwościach dołączenia do Bricomarché przedstawimy na webinarze, który odbędzie się 10 grudnia, więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Grupy Muszkieterów - dodaje.

Powierzchnia handlowa sklepów Bricomarché wynosi średnio ponad 1700 m2. W zależności od lokalizacji przy sklepach znajdują się także ogrody zewnętrzne, wiaty budowlane oraz parkingi dla klientów.