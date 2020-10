Po elegancki alkohol do Elektrowni Powiśle

Elektrownia Powiśle rozbudowuje swoją ofertę handlową o dwie marki, oferujące szeroką gamę wyselekcjonowanych produktów alkoholowych. Do grona ponad 80 polskich i zagranicznych marek, które czekają na klientów na Powiślu, dołączają La Vinotheque i George Ballantin.

Oferta Elektrowni Powiśle powiększa się o dwie wyjątkowe marki oferujące specjalnie wyselekcjonowane produkty alkoholowe – La Vinotheque i George Ballantin. La Vinotheque otworzyło swój butik 3 października, natomiast otwarcie George Ballantin zaplanowane jest na 10 października. Oba sklepy wyróżniają się unikatową ofertą, która wpisuje się w gusta nawet najbardziej wymagających klientów.



La Vinotheque to działająca od 2004 roku sieć specjalistycznych sklepów winiarskich z autorską selekcją win z całego świata. Firma powstała z zamiłowania i pasji do win założyciela - Mirosława Marczewskiego. Wieloletnie doświadczenie oraz uważna selekcja pozwoliły na stworzenie niebanalnej oferty, w której większość wino pochodzi z niewielkich rodzinnych winnic. Butik w Elektrowni Powiśle to piąty sklep La Vinotheque w Warszawie.

George Ballantin to miejsce, w którym słowa jakość i luksus nabierają nowego znaczenia. Sklep przyciąga wszystkich miłośników dobrego stylu i smaku. Twórcy tego konceptu dzielą swoją pasję z klientami, oferując im prawie 2000 produktów, wielokrotnie nagradzanych na międzynarodowych festiwalach i prestiżowych pokazach branżowych. Dzięki temu George Ballantin stanie się eleganckim miejscem szkockiej tradycji na warszawskim Powiślu.

- Zależy nam, aby oferta Elektrowni Powiśle była zróżnicowana i dopieszczała podniebienia naszych klientów. Cieszymy się, że do grona najemców dołączają La Vinotheque i George Ballantin, ponieważ doskonale wpisują się w ideę naszego projektu. Oferta tych sklepów z pewnością przypadnie do gustu klientom, którzy doceniają dobrą jakość, świetne receptury i tradycję wykonania – mówi Filip Kryłowicz, dyrektor Elektrowni Powiśle.