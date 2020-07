Po I kwartale Wojas ma 8,5 mln zł straty

Po I kwartale 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wojas S.A. wyniosły 52 664 tys. zł, co oznacza wzrost o 3,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Spółka powiększyła jednak stratę - z 3,12 mln zł w I kwartale 2019 roku do 8,5 mln zł w br.