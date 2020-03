Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, zakaz handlu w niedziele powinien zostać zniesiony

- Centra handlowe od dwóch lat borykają się z perturbacjami związanymi z zakazem handlu w niedziele, skutki tego dotykają firmy handlowe czyli najemców, a to przekłada się na właścicieli tych obiektów. Jak trudna jest sytuacja tej branży - w dużej mierze napędzającej gospodarkę, bo są to "świątynie konsumpcji" - widzimy to dość dokładnie, bo obiekty handlowe to specjalność naszego biura. Bardzo ważna jest poprawa nastrojów w branży. Dlatego uważam, że zakaz handlu w niedziele powinien zostać absolutnie zniesiony w tym roku, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. I firmy handlowe, i kina, i gastronomia, i właściciele obiektów muszą mieć perspektywę i szanse na odbicie od dna - twierdzi architekt uważa Marek Gachowski, architekt, właściciel ArKuS Biuro Projektowo-Doradcze.

