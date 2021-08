Po rebrandingu Fitness World zmienia się w Well Fitness

Rebranding przejdzie wszystkich 20 lokali, zlokalizowanych m.in. we: Wrocławiu, Katowicach, czy Jeleniej Górze.

W trakcie zmian placówki będą funkcjonować normalnie. Właścicielem klubów od grudnia 2020 roku jest Medicover Polska.

- Holistyczne podejście do zdrowia i aktywności fizycznej połączone z luźną, przyjazną atmosferą do ćwiczeń było wyróżnikiem Fitness World. W Well Fitness będziemy kontynuować tę filozofię. Chcemy, aby było to miejsce dla każdego - bez względu na poziom zaawansowania treningowego, wiek czy kondycję. Wykwalifikowany zespół sprawia, że osoby odwiedzające siłownie z całą pewnością będą czuć się pewnie i komfortowo, a dodatkowe wsparcie Medicover ułatwi naszym klientom łączyć budowanie formy z dbaniem o zdrowie - mówi Maciej Kupis, dyrektor sieci Well Fitness.

Kluby Well Fitness o powierzchni od 800 do 2500 mkw. zostały wyposażone w najwyższej jakości sprzęt od wiodących producentów sprzętu fitness na świecie. Klimatyzowane obiekty, podzielone są na kilka stref, między innymi: cardio, stretchingu, funkcjonalną, obwodową oraz wolnych ciężarów. W cenę karnetu wliczona jest szeroka, nielimitowana oferta zajęć fitness oraz możliwość regularnego wykonywania analizy składu ciała. Siłownie otwarte są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Posiadacze kart Medicover Sport będą mogli skorzystać z oferty abonamentowej sieci.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Właścicielem jest Medicover Polska - międzynarodowa firma, świadczącą usługi medyczne i diagnostyczne, stale rozwijająca swoje portfolio w zakresie oferowania usług sportowych. Jak podkreśla Maciej Kupis współpraca z Medicover pomoże w jeszcze lepszym dopasowaniu oferty sieci do potrzeb klienta.

- Nie od dziś wiadomo, że sport to zdrowie. Dlatego Medicover angażuje się w promocję aktywności fizycznej. W ramach naszej współpracy między innymi zostaną opracowane zajęcia rekomendowane przez Medicover, z których będzie mógł skorzystać każdy nasz klient - mówi dyrektor sieci Well Fitness.