Po restarcie Wola Park ma nowy priorytet

– Cieszymy się z możliwości ponownego otwarcia punktów handlowych i usługowych dla naszych klientów, jednakże zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich osób przebywających w galerii. Zdrowie klientów i pracowników to dla nas absolutny priorytet, a wdrożone przez nas procedury bezpieczeństwa są zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi – powiedziała Dagmara Pozowska, Deputy Operations Manager, Ingka Centres.

Na terenie Wola Parku otwarta jest większość lokali handlowych, które zgodnie z nowymi zasadami mogą ponownie uruchomić działalność. Punkty gastronomiczne są otwarte i realizują zamówienia na wynos oraz z dowozem. Otwarte są ponadto wyspy handlowe spełniające niezbędne wymogi sanitarne, obejmujące odpowiednie zabezpieczenie miejsca sprzedaży, zapewnienie rękawiczek i płynów dezynfekujących oraz ograniczenie obsługiwanych osób do jednej przy wyspie.

– Pierwszego dnia po reotwarciu Wola Parku odnotowaliśmy spore zainteresowanie klientów. Naszym priorytetem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i komfortu wszystkim obecnym na terenie centrum. Tylko pierwszego dnia zużyliśmy około 100 litrów płynu do dezynfekcji. Pojemniki są zlokalizowane przy wejściach do Wola Parku oraz we wszystkich sklepach i toaletach – mówi Kamila Popławska-Bernatowicz, Customer Experience Leader w Wola Parku.

Nadal zamknięte pozostają lokale świadczące usługi fryzjerskie i kosmetyczne, przestrzenie rekreacyjne takie jak kino, klub tańca, siłownia, sala zabaw oraz park rozrywki.