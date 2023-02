24 lutego 2022 r. rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę. Od wybuchu wojny mija dzisiaj rok. Na pomoc sąsiadom Grupa, do której należy Lidl Polska, przeznaczyła rekordową kwotę ponad 47 mln zł.

Od pierwszych dni, w sklepach sieci prowadzone są zbiórki najpotrzebniejszych produktów.

Do tej pory przekazano ponad 960 000 kg żywności oraz środków ochrony osobistej.

W rocznicę wybuchu wojny firma przypomina, że pomoc nadal jest potrzebna.

Lidl Polska od początku z uwagą śledzi rozwój wydarzeń w Ukrainie. Dzięki skróconym procedurom i wieloletniemu partnerstwu z organizacjami pomocowymi, sieć zdołała zaangażować się we wsparcie obywatelom Ukrainy już od pierwszych dni. Do tej pory, dzięki zbiórkom prowadzonym w sklepach w całej w Polsce, klienci Lidl Polska zebrali ponad 961 471 kg produktów (stan na 17 lutego 2023 r.). Są to m.in. najbardziej potrzebne: trwała żywność, tekstylia domowe i artykuły higieniczne, które na bieżąco przekazywane są do Banków Żywności, Caritas oraz innych organizacji, a dalej – do potrzebujących. Część z nich stanowi znaczący wkład w zaopatrzenie uchodźców: rodzin, kobiet i dzieci, na obszarach przy granicy z Ukrainą. Dodatkowo, w 16 sklepach położonych najbliżej granicy, od 3 marca obowiązywały specjalne programy przecen, aby jak najskuteczniej pomóc osobom dotkniętym kryzysem migracyjnym oraz Polakom, którzy niosą im wsparcie. Równocześnie, grupa, która jest właścicielem sieci Lidl, przeznaczyła na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym wojną oraz kryzysem uchodźczym równowartość 47 milionów złotych. To do tej pory największa darowizna przekazana przez firmę.

Wśród pracowników Lidl Polska jest wielu obywateli Ukrainy – naszych Koleżanek i Kolegów. To z myślą o nich oraz ich rodzinach, wspólnie z grupą, której jesteśmy częścią, zdecydowaliśmy się przeznaczyć na pomoc ponad 47 000 000 złotych. Regularnie wysyłamy też do organizacji pomocowych w Ukrainie, m.in. do Caritas Ukraina, tiry wypełnione żywnością, pieluchami i pozostałymi środkami higieny osobistej.. Należy jednak pamiętać, że wojna nadal trwa, dlatego gorącą zachęcamy do dalszego pomagania – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR w Lidl Polska.

Poza pomocą materialną i finansową, pracownicy Lidl Polska narodowości ukraińskiej mogą też korzystać z profesjonalnej, poufnej i bezpłatnej pomocy udzielanej przez wykwalifikowanych psychologów, prawników i doradców finansowych, posługujących się językiem ukraińskim oraz rosyjskim. Przyszłym pracownikom z Ukrainy Lidl Polska oferuje natomiast pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Jednocześnie, od początku wojny, firma podejmuje wiele działań, aby obywatele Ukrainy, którzy dotarli do Polski, poczuli się bezpiecznie i komfortowo. Nie tylko pomaga im w znalezieniu pracy, ale też podejmuje działania ułatwiające uchodźcom codzienne funkcjonowanie i robienie zakupów w sklepach. W tym celu na język ukraiński przetłumaczono m.in.: komunikaty w miejscu sprzedaży, interfejs kas samoobsługowych oraz aplikację Lidl Plus. Wszystkie reklamy Lidl Polska emitowane w telewizji mają także napisy w języku ukraińskim.

Choć wiele zostało już zrobione, w związku z trwającą wojną, potrzeby obywateli Ukrainy nie maleją. W sklepach Lidl Polska nadal prowadzone są specjalne zbiórki. Klienci, chcący wesprzeć potrzebujących poprzez organizacje NGO działające w Polsce i za granicą, mogą przekazywać produkty, wkładając je do oznakowanych koszy, ustawionych za linią kas.

