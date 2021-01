Po świeże bułeczki do CH Platan

Wypiekane według tradycyjnych receptur chleby i bułki, ciasta i ciastka, torty, a także śniadaniowe produkty garmażeryjne, jak kanapki i sałatki, to asortyment nowego najemcy Centrum Handlowego Platan – GOM Owczarek. Lokal piekarnio-cukierni z Gomunic działa w zabrzańskiej galerii od 21 stycznia.

Świeże, chrupkie pieczywo o wyjątkowym aromacie to wizytówka GOM Owczarek. Firma, funkcjonująca od 1987 r. na terenie województw łódzkiego i śląskiego, kładzie duży nacisk na zachowanie tradycyjnych smaków i receptur, przy jednoczesnym stałym rozwoju technologicznym. Wysokiej jakości składniki oraz wieloletnie doświadczenie w branży to gwarancja, że wyroby cukiernicze i piekarnicze GOM Owczarek spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Nowo otwarty lokal to pierwszy punkt sprzedaży firmy w Zabrzu.

– Wkładamy mnóstwo serca w produkcję naszych wyrobów. Bazujemy na sprawdzonych, tradycyjnych recepturach, ale kreatywne podejście pozwala nam dodatkowo stale ulepszać je i wprowadzać nowe, interesujące kompozycje – mówi Patrycja Wawrzyniak-Owczarek, manager piekarni w CH Platan. – W - ofercie mamy szeroki wachlarz produktów piekarniczych oraz cukierniczych – także w wersjach bezglutenowych. Nasi cukiernicy tworzą też wyjątkowe torty według indywidualnych preferencji – z kremem maślanym lub na bazie śmietany, z prostymi dekoracjami kremowymi lub bardziej wymyślnymi – z masy cukrowej. Od tortów małych, na 10 osób, po kilkupiętrowe – weselne. Zamówienie można złożyć na miejscu lub telefonicznie – zachęca Patrycja Wawrzyniak-Owczarek.

Piekarnia GOM Owczarek zajmuje lokal o powierzchni 70 mkw., znajdujący się w pasażu przy linii kas Auchan, w sąsiedztwie pralni EBS. Eleganckie czarno-białe wnętrze dopełniają detale z jasnego drewna i ciepłe oświetlenie, które efektownie podkreśla złotą skórkę oferowanych wypieków. Obecnie funkcjonuje wyłącznie sprzedaż na wynos, w lokalu znajduje się jednak przestrzeń ze stolikami, które w przyszłości pozwolą kilkunastu gościom na pogawędkę przy kawie i pysznym ciastku.

– Konsumenci są coraz bardziej świadomi znaczenia jakości kupowanych produktów żywnościowych i chętnie wybierają wyroby naturalne, z wartościowymi dodatkami, bez zbędnych konserwantów. Doświadczenie piekarnicze i biznesowe GOM Owczarek, a także estetyka marki przekonały nas, że firma jest znakomitym dopełnieniem spożywczego segmentu portfolio CH Platan – mówi Łukasz Lorencki, Asset Manager NEPI Rockcastle.