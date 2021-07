Po szczepienia do warszawskiej Atrium Promenady

Z tymczasowego punktu szczepień w Atrium Promenada pacjenci mogą skorzystać już od najbliższego piątku, 9 lipca.

Kolejne terminy szczepień dostępne są 16 i 17 lipca br.

Punkt funkcjonuje w porach otwarcia apteki – od poniedziałku do soboty w godzinach 09:00 - 22:00.

Akcja będzie kontynuowana w zależności od dostępności szczepionek.

W aptece do dyspozycji pacjentów będzie wykwalifikowany personel medyczny. Pomieszczenie dostosowano do wymogów punktu szczepień – wyposażone zostało w odpowiedni sprzęt medyczny oraz spełnia warunki organizacyjno-techniczne. Pacjenci przyjmowani będą w nim przy zachowaniu reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Każda zaszczepiona osoba na miejscu otrzyma międzynarodowy certyfikat zaświadczający o przyjęciu szczepionki. Funkcjonowanie tymczasowego punktu szczepień zostało tak zorganizowane, aby nie wpływało na komfort zakupów w aptece i drogerii.

Uruchamianie tymczasowych punktów szczepień w Polsce ma na celu usprawnienie procesu szczepienia powszechnego. Swoje wsparcie w utworzeniu nowego miejsca wraz z udostępnieniem zaplecza organizacyjno-technicznego zadeklarowała także apteka Super- Pharm wraz z Atrium Promenada. Nowo otwarty punkt w warszawskiej galerii to kolejny tymczasowy punkt szczepień, utworzony w centrum handlowym należącym do Grupy Atrium – do tej pory podobne punkty powstały w Atrium Plejada w Bytomiu, we wrocławskiej Galerii Dominikańskiej, w CH Focus w Bydgoszczy, w King Cross Praga w Warszawie oraz w Atrium Mosty w Płocku.