Podróbki sklepów Reserved, Cropp czy Sinsay w Rosji. LPP komentuje

Niemal natychmiast po ogłoszeniu transakcji sprzedaży rosyjskiego biznesu LPP chińskiemu konsorcjum, sklepy polskich marek zaczęły otwierać się pod nowymi szyldami. Cropp zyskał nazwą CR, Reserved – RE, House – XC, Sinsay – SIN, a Mohito – M. Rosyjskim klientom nie przeszkadza zmiana, bo - jak tłumaczy współwłaściciel portfela centrów handlowych - „dla masowego odbiorcy nieważne, co jest na metce, skoro to nie Louis Vuitton.” "Nabywca rosyjskiego biznesu LPP ma jedynie możliwość wyprzedania towaru, który pozostał w Rosji" - komentuje LPP.

LPP 19 maja ogłosiła sprzedaż swojego rosyjskiego biznesu chińskiemu konsorcjum.

W konsekwencji transakcji polska grupa odzieżowa LPP zakończyła po 20 latach swoją obecności na tym rynku.

Po otwarciu sklepu pod szyldem RE w centrum handlowym City Mall w Sankt Petersburgu ceny ubrań wzrosły o 15-20 proc.

Umowa sprzedaży rosyjskiego biznesu LPP chińskiemu konsorcjum zakłada, że kupujący nie nabędzie praw do wykorzystywania nazw i znaków towarowych marek odzieżowych należących do LPP SA, natomiast nabędzie prawo do wyprzedaży wszystkich towarów należących do spółki rosyjskiej.

Tak sytuację komentuje LPP w serwisie LinkedIn: "Zamknęliśmy naszą działalność w Rosji, a nasz biznes na rosyjskim rynku został sprzedany. Co za tym idzie, wszystkie salony naszych brandów przestały tam istnieć i sukcesywnie zdejmujemy z witryn nasze szyldy. Nabywca rosyjskiego biznesu LPP ma jedynie możliwość wyprzedania towaru, który pozostał w Rosji. Zapraszamy do zapoznania się z naszym komunikatem na stronie: https://www.lppsa.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/rb-19-2022-komunikat-zarzadu-spolki-lpp-dotyczacy-decyzji-o-zakonczeniu-dzialalnosci-w-rosji"

Niemal natychmiast po ogłoszeniu transakcji sklepy marek LPP zaczęły otwierać się pod nowymi szyldami. Zdjęcia sklepów „nowych” brandów opublikował Maxim Levchenko, współwłaściciel grupy Fort, do której należą m.in.: centrum handlowe Europolis, City Mall, London Mall.

W lokalnym serwisie fontanka.ru. wytłumaczył. że po rebrandingu sklepy Reserved noszą nazwy RE, Cropp – CR, a House – XC.

– Mamy gwarancję, że kolekcje, cały asortyment, wzornictwo i standardy jakości, czyli wszystko zostanie zachowane – zapewnił Maxim Levchenko.

LPP to nie to samo, co Louis Vuitton

Dla masowego odbiorcy nie jest tak ważne, co jest napisane na metce. W końcu to nie Louis Vuitton.

Według niego warunki najmu pozostają takie same, jak dla polskiej firmy. Przedsiębiorca nie spodziewa się odpływu odwiedzających z powodu zmiany właściciela i nazwy.

– Przecież nie kupili tego Marsjanie. Dla masowego odbiorcy nie jest tak ważne, co jest napisane na metce. W końcu to nie Louis Vuitton – podkreślił.

Z kolei w portalu paperpaper.ru można przeczytać, że ceny nowych/starych ubrań wzrosły, przynajmniej w centrum handlowym City Mall w Sankt Petersburgu.

– Znam tę markę od dawna, lubię ją. Zauważyłam, że po otwarciu pod szyldem RE ceny wzrosły o 15-20 proc. – powiedziała Nadieżda Wiktorowna portalowi paperpaper.ru.