POHiD apeluje o odmrożenie handlu w dwóch etapach

POHiD postuluje o podjęcie działań w dwóch etapach. I etap po 19 kwietnia oraz II etap w okresie odwrócenia trendu wzrostu zgonów i zachorowań.

1. Działania do podjęcia od 20 kwietnia:

- Zniesienie zakazu handlu w niedziele – zwiększenie przepustowości i rozładowanie ruchu w sklepach w trakcie całego tygodnia. Utrzymanie ciągłości dostaw i miejsc pracy w handlu i u dostawców oraz pobudzenia krajowej produkcji mebli poprzez zwiększenie obrotów w sklepach meblowych.

- Wprowadzenie nowego limitu osób przebywających w sklepie – dla placówki handlowej o powierzchni do 100 mkw. – 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, dla placówki handlowej o powierzchni powyżej 100 mkw. – 1 osoba na 15 mkw. powierzchni użytkowej budynku według zasad z Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla potrzeb podatku od nieruchomości.

- Zniesienie ograniczeń w funkcjonowaniu marketów budowlanych z uwzględnieniem nowego limitu osób przebywających w sklepie. Działalność tej części sektora jest istotna z uwagi na asortyment konieczny na wypadek awarii w gospodarstwach domowych. Ponadto markety budowlane wspierają firmy realizujące prace remontowe, ważne dla gospodarki i utrzymania miejsc pracy.

- Dopuszczenie handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw., dla właścicieli lub najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży detalicznej mebli, sprzętu oświetleniowego, pozostałych artykułów użytku domowego oraz sprzętu sportowego.

- Zniesienie ograniczeń dla funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 mkw., w tym galerii handlowych, parków handlowych oraz placówek wolnostojących z uwzględnieniem nowego limitu osób przebywających w sklepie.

- Przesunięcie „godziny dla seniora” na pierwsze godziny po otwarciu sklepu.

- Utrzymanie 1,5 m odległości w kolejce przy kasach. Sklepy wyznaczyły linie w kolejce do kas celem zachowania bezpiecznej odległości.

- Zapewnienie jednorazowych rękawiczek foliowych lub torebek foliowych dla klientów przed wejściem do sklepu.

- Przekazanie z wyprzedzeniem informacji do branży, kiedy i jakie obostrzenia będą zniesione wraz z określeniem planowanych środków ochrony sanitarnej wymaganych do wdrożenia przez sklepy.

2. Działania do podjęcia w okresie odwrócenia trendu wzrostu zgonów i zachorowań:

- Zwiększenie limitu osób przebywających w sklepie. W sklepach o powierzchni do 100 mkw. – 6 osób na jedno stanowisko kasowe, w sklepach powyżej 100 mkw. – 1 osoba na 10 mkw. powierzchni użytkowej budynku według zasad z Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla potrzeb podatku od nieruchomości oraz docelowa rezygnacja z limitów.

- Ograniczenie „godzin dla seniora” do jednej godziny po otwarciu sklepu oraz docelowa rezygnacja z godzin dla seniora.

- Utrzymanie zasad i dotychczasowych norm bezpieczeństwa i dezynfekcji do czasu ustania pandemii.