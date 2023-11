Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) i Federacja Konsumentów apelują o zmianę terminu ostatniej niedzieli handlowej w tym roku.

Zgodnie z planem niedziela handlowa ma mieć miejsce 24 grudnia, czyli w Wigilię.

Rząd, ustami ministra Waldemara Budy, zapowiedział, że Wigilia w tym roku będzie dniem wolnym.

Na niedzielę handlową wybrany ma być inny grudniowy termin, ale zmian przepisów wciąż nie ma.

Zakaz handlu do tej pory nie obowiązywał w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia oraz czerwca, a także niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Ponadto w 2023 roku zakaz handlu ma nie obowiązywać jeszcze w ostatnią niedzielę sierpnia oraz dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Jak informuje Radio Eska, początkowo zakładano, że z racji święta sklepy miały być czynne do godz. 14.00. 24 grudnia czekałoby więc nas tak naprawdę pół niedzieli handlowej. Co więcej, pracownicy punktów sprzedażowych nie mieliby szans, by przygotować się na święta. Jednak Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Federacja Konsumentów apelują o zmianę terminu niedzieli handlowej w grudniu. Pod apelem podpisały się Renata Juszkiewicz, prezes zarządu POHiD i Monika Kosińska-Pyter, prezes Federacji Konsumentów. Organizacje domagają się przeniesienia niedzieli handlowej z 24 grudnia na 10 grudnia lub 31 grudnia br.

Jak podano w uzasadnieniu, zmiana terminu z 24 na 10 bądź 31 grudnia nie tylko rozłożyłaby ruch w sklepach i innych placówkach handlowych oraz nie doprowadziłaby do przeciążenia pracowników, ale również zwiększyłaby dostępność przecenionych z okazji świąt Bożego Narodzenia produktów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl