Point 44 wzbogaca się o siłownię

Sieć Total Fitness ulokowała swój najnowszy klub na 1200 mkw. nowoczesnej powierzchni usługowej w budynku POINT 44 położonym przy ulicy Puławskiej w Piasecznie. Klienci siłowni otworzonej w październiku mają do dyspozycji siedem stref do ćwiczeń, w tym specjalne strefy do treningów personalnych, ćwiczeń rozciągających i nowoczesną strefę cardio. Do dyspozycji klubowiczów są również kącik dla dzieci, sauny fińskie oraz bezpłatny parking znajdujący się przed budynkiem.



Point 44 to trzypiętrowy budynek handlowo-usługowo-biurowy klasy A ulokowany przy ulicy Puławskiej 44 w Piasecznie. Obiekt wybudowany przez Real Management S.A. został oddany do użytkowania w marcu 2020 r. W budynku mieści się już największy, bo zajmujący 3000 mkw., salon motocyklowy Liberty Motors w Europie oraz biuro firmy Ltec. Na swojego najemcę czekają dwa lokale: 300 mkw znajdujący się na parterze z witrynami od strony ulicy Puławskiej oraz lokal gastronomiczny z Drive thru o powierzchni 220 kw. mieszczący się w oddzielnym budynku.

Point 44 oferuje łącznie ponad 5700 mkw. powierzchni najmu.

