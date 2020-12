Pokaz Deni Cler w gdyńskiej Galerii Klif

Będzie to jedenasta edycji popularnego cyklu. Spotkania ze stylistką w formie prezentacji live w mediach społecznościowych to forma dotarcia do klientów wykorzystująca coraz bardziej popularny w Polsce trend online2offline. Gdyński Klif był jedną z pierwszych polskich galerii handlowych, która wprowadziła działania online, mające zachęcić klientów do wizyty w salonie stacjonarnym. Wirtualne pokazy mają na celu prezentację produktów marek dostępnych w galerii oraz wsparcie sprzedaży.

- Dotychczasowe spotkania, które odbyły się w naszej galerii pokazują, że jest to dobra forma dotarcia do klienta - komentuje Mariola Rogóż, dyrektor Galerii Klif w Gdyni. - Klienci mogą poznać ofertę naszych najemców oraz skorzystać z atrakcyjnych rabatów. Najemcy również doceniają inicjatywę, wykorzystując spotkania online jako atrakcyjną formę promocji swoich produktów.

Stylistka Katarzyna Kobiela aranżuje zestawy modowe, wykorzystując asortyment marek będących w Klifie. Prezentowane zestawy można zarezerwować telefonicznie w czasie trwania pokazu.

- Obserwujemy, jak nasze klientki reagują na prezentacje - dodaje Mariola Rogóż. - Widzimy, że podoba im się to, że podczas live mogą zarezerwować przedstawiane stylizacje. Uczestniczki pokazów doceniają także formę graficzną i oprawę pokazów - staranną i nietuzinkową.

Ostatnie w tym roku spotkanie z modą odbędzie się we wtorek 8 grudnia o godzinie 18:00. Katarzyna Kobiela przedstawi stylizacje przygotowane z ubrań i akcesoriów włoskiej marki Deni Cler. Marka tworzy ubrania skierowane do kobiet wymagających, ceniących sobie połączenie klasycznej elegancji i najnowszych trendów. Cechy charakterystyczne marki to śmiałość designerska, lekkość projektu, luksusowa linia, włoscy dostawcy tkanin, szlachetne dodatki.

Spotkanie realizowane będzie za pośrednictwem social mediów – klienci będą mogli obejrzeć go w czasie rzeczywistym, a następnie wrócić do niego w dogodnym terminie. Przedstawione stylizacje dostępne będą w salonie Deni Cler Milano, który znajduje się na pierwszym piętrze Galerii Klif.