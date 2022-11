Firma badawcza ARC Rynek i Opinia, miesiąc po pierwszym pomiarze Radaru konsumenckiego powtórzyła badania, aby sprawdzić, jak zmieniają się nastroje społeczne. Kilka obszarów, takie jak ocena polskiej gospodarki czy przewidywania dotyczące dalszego wzrostu cen pozostało bez zmian. W przypadku kilku widać bardziej lub mniej wyraźne zmiany.

Największa dotyczy ogólnego nastawienia – w listopadzie ubyło optymistów na rzecz pesymistów. Wyższy odsetek osób (56 proc. versus 48 proc. w październiku) uważa, że żyje im się obecnie gorzej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na uwagę zwraca temat, który w poprzednim pomiarze Radaru konsumenckiego wypadł najbardziej optymistycznie, czyli obawa o utratę pracy. Wprawdzie nadal osób z takimi obawami jest ponad dwukrotnie mniej niż tych, którzy nie martwią się utratą pracy, to różnica między jednymi a drugimi się nieco zmniejszyła. O ile w październiku 23 proc. badanych obawiało się utraty zatrudnienia, o tyle w listopadzie odsetek ten wzrósł do 29 proc.

Z kolei w porównaniu z wynikami z października nieco spadł (o 4 p.p.) odsetek osób obawiających się o stabilność swoich zarobków. Obecnie jest to 64 proc. badanych.

Generalnie z Radaru konsumenckiego wynika, że Polacy bardziej pesymistycznie podchodzą do przyszłości, gorzej oceniają swoja jakość życia niż jeszcze przed miesiącem.

Jak na razie jednak, nie ma to jeszcze wyraźnego przełożenia na deklaracje związane z ograniczaniem zakupów – one są, ale utrzymują się na stałym poziomie. Dla gospodarki to dobra informacja, że negatywna percepcja sytuacji, nie ma jeszcze przełożenia na plany zakupowe. Może to wynikać z faktu, że Polacy nie zaobserwowali jeszcze wyraźnego pogorszenia, jeżeli chodzi o rynek pracy czy zarobki, chociaż bardziej niż miesiąc wcześniej obawiają się co w tym obszarze przyniesie przyszłość – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.