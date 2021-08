Polacy chcą szczepić się w centrach handlowych

Już ponad 4,5 tys. osób zaszczepiło się w Galerii Jurajskiej - i to w nieco ponad miesiąc od otwarcia punktu. Każdego dnia jedną z czterech szczepionek do wyboru przyjmuje tutaj od 100 do 220 osób.

Średnio połowa osób szczepionych każdego dnia w Częstochowie, przyjmuje swój preparat w Galerii Jurajskiej.

W zaledwie miesiąc działający tu punkt stał się jednym z najczęściej odwiedzanych w mieście i woj. śląskim.

- Otwarty w Jurajskiej punkt skutecznie wspiera kampanię szczepień w mieście i regonie. Preparat przyjmują tutaj zarówno mieszkańcy Częstochowy, mieszkańcy kilkunastu okolicznych miejscowości, jak również przejezdni, a nawet pielgrzymi na Jasną Górę – mówi Łukasz Ignacyk, prezes zarządu firmy Gremedig, która koordynuje akcję szczepień w Jurajskiej. - Wystarczył zaledwie miesiąc, aby stworzony przez nas punkt nie tylko zaczął cieszyć się dużą popularnością, ale przede wszystkim ogromnym zaufaniem mieszkańców. To najlepiej widać po tym, jak ludzie polecają między sobą szczepienia w Galerii Jurajskiej. Przybywa tu także osób, które pierwszą dawkę przyjęły w innym punkcie – dodaje.



Popularność miejsca nie dziwi Violettę Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej. – Galeria od lat kojarzy się mieszkańcom regionu nie tylko z zakupami, ale i akcjami prozdrowotnymi, profilaktycznymi i edukacyjnymi, które organizujemy kilka razy w roku. Nie inaczej jest z punktem szczepień, który tak jak nasze inne akcje, jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności - mówi.

- Nie bez znaczenia są także aspekty stricte praktyczne. Galeria jest miejscem rozpoznawalnym. Przyjeżdżający tu mają do tego do swojej dyspozycji bezpłatny parking, a punkt ulokowaliśmy tuż przy windzie, aby np. łatwiej do niego docierali seniorzy czy osoby niepełnosprawne. Dla wielu osób ważne jest też to, że centrum handlowe nie kojarzy się ze szpitalem – mówi.

Na pewno pomaga także fakt, że wszelkie procedury związane ze szczepieniem zostały tu maksymalnie uproszczone. Zainteresowani nie muszą się wcześniej rejestrować, ani umawiać. Wystarczy przyjść do punktu z dokumentem tożsamości i wypełnić obowiązkowy formularz. Na miejscu dostępne są wszystkie preparaty – w tym dwudawkowe: Pfizer, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkowy Johnson&Johnson. Jak podaje koordynator, największą popularnością cieszą się dziś preparaty dwudawkowe – to ok. 3/4 wykonanych szczepień. Punkt szczepi również młodzież powyżej 12 r.ż. W przypadku osób pomiędzy 12 a 16 r.ż. konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty. Punkt zlokalizowany jest na II piętrze galerii.

Jak podają najnowsze dane, w Częstochowie w pełni zaszczepione jest już 52% mieszkańców.