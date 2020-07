Polacy coraz bardziej świadomymi konsumentami. Co będziemy kupować, a z czego zrezygnujemy?

Świadomy konsumpcjonizm i zrównoważone podejście do gospodarowania pieniędzmi to najlepsza odpowiedź na lęk związany z sytuacją finansową – skomentowała wynik badania ING Maria Rotkiel.

Trudna sytuacja związana z epidemią i problemy, jakie z niej wyniknęły, są okazją do pozytywnych zmian i konstruktywnych decyzji również w obszarze zarządzania finansami. Nowymi trendami okazuje się między innymi świadomy konsumpcjonizm i bardziej zrównoważone podejście do gospodarowania pieniędzmi. To najlepsza i najbardziej konstytutywna odpowiedź na lęk związany z sytuacją finansową. Jeden z najważniejszych wniosków wynikających z badania to taki, że emocje, które odczuwaliśmy w ostatnim czasie, zmobilizowały nas i pomogły w efektywniejszym zarządzaniu budżetem - mówi Maria Rotkiel, psycholog, terapeutka i trenerka biznesu.

Aby lepiej zrozumieć zmieniające się tendencje w zakresie zarządzania finansami w dobie koronawirusa, ING wspólnie z firmą GFK przeprowadziło w maju tego roku badanie nastrojów społecznych. Wynika z niego, że Polacy nie będą tracić pieniędzy na zbędne produkty i zamierzają kupować w sposób bardziej przemyślany.

Robimy swoje, tylko inaczej

Chociaż nastroje konsumenckie w maju tego roku były dużo gorsze niż w czasie światowego kryzysu gospodarczego, sytuacja stopniowo się poprawia. Badanie pokazuje, że już pod koniec kwietnia indeks wzrósł tutaj o 5 punktów, a na początku maja podniósł się o kolejne 9 p.p. Podczas gdy w kwietniu znacznego wzrostu cen obawiało się 64% badanych, w maju było ich już 47%. Wraz z uwalnianiem gospodarki i luzowaniem zakazów, jesteśmy coraz lepszej myśli, a przede wszystkim chcemy działać.

- Polacy zaczynają z optymizmem patrzeć na przyszłość swoich finansów. Tak się dzieje, ponieważ coraz lepiej dostosowujemy się do nowej i zmiennej rzeczywistości, uruchamiając coraz bardziej pomocne i konstruktywne strategie działania. Dzięki temu możemy odzyskać poczucie bezpieczeństwa i wpływu na sytuację finansową oraz zacząć stosować narzędzia, które pomogą nam w racjonalnym gospodarowaniu własnym budżetem. Jest szansa, że zaczniemy rezygnować z tych wydatków, które nie są niezbędne, a zaczniemy oszczędzać i inwestować, jednocześnie uważniej i ostrożniej wydając pieniądze - mówi Maria Rotkiel.

Najważniejszym kryterium przy decyzjach zakupowych stała się niezbędność i to właśnie ona u 72% badanych będzie decydowała o tym, czy zapłacą za dane produkty i usługi czy też nie. Również 72% planuje ograniczyć wydatki na produkty spożywcze, a 54% zamierza przy ich wyborze zwracać większą uwagę na polskie lub lokalne pochodzenie. Oszczędności podczas zakupów dóbr trwałych deklaruje mniej, bo 66% badanych. Wielu z nas, pomimo sezonu letniego, zrezygnuje z wyjazdów wakacyjnych oraz urlopów i tu spadek wciąż pozostaje największy.

