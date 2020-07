Polacy coraz chętniej wydają pieniądze na podróże i polują na okazje

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 utrzymują się obawy Polaków o zdrowie swoje i bliskich osób. Z badania firmy doradczej Deloitte, którego wyniki przedstawione zostały w najnowszym raporcie pt. „Global State of the Consumer Tracker” wynika, że nad Wisłą spada poziom poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z usług wymagających bezpośredniego kontaktu, jak fryzjer czy dentysta. W ciągu ostatnich dwóch tygodni z 44 proc. do 41 proc. spadła natomiast liczba Polaków, którzy kupują na zapas. Ponad połowa z nas to łowcy okazji. 51 proc. klientów deklaruje, że kupi dany produkt, jeśli trafi na atrakcyjną cenę, mimo że wcześniej tego nie planowało.

W szóstej edycji globalnego badania nastrojów konsumentów w czasie pandemii wzięło udział po tysiąc osób z każdego spośród 18 krajów: Australii, Belgii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Irlandii, Włoch, Japonii, Meksyku, Holandii, Korei Południowej, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Chile oraz Polski. Firma doradcza Deloitte przeprowadza badanie cyklicznie, co dwa tygodnie.

Coraz więcej lęku

Obawy o zdrowie są tymi, które zajmują nas najbardziej w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Choć w ciągu dwóch tygodni minimalnie spadł odsetek Polaków obawiających się o własne zdrowie i bezpieczeństwo (z 59 proc. do 58 proc.) oraz tych, którzy niepokoją się o zdrowie bliskich (z 73 proc. do 72 proc.) to poziom lęku nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Co ciekawe proporcjonalnie do wieku respondentów maleją obawy o zdrowie bliskich, a rosną te o własne bezpieczeństwo. Przykładowo o zdrowie rodziny niepokoi się 74 proc. osób w wieku 18-34 lata, a już tylko 69 proc. osób w wieku 55+. Natomiast w porównaniu z tą grupą wiekową o swoje bezpieczeństwo niepokoi się znacznie więcej osób (60 proc.) niż osób w grupie 18-34 lata (53 proc.).

Pod względem obaw o zdrowie wyprzedzają nas w Europie tylko Hiszpanie, prawie trzy czwarte z nich lęka się o swoją kondycję zdrowotną. Na świecie natomiast najwyższy poziom niepokoju utrzymuje się w Chinach. Aż 88 proc. Chińczyków obawia się o zdrowie rodziny, a 86 proc. o swoje zdrowie.

– Na uwagę zasługuje spory wzrost lęku u naszych zachodnich sąsiadów. Miesiąc temu prawie połowa Niemców obawiała się o zdrowie rodziny. Dwa tygodnie temu zanotowaliśmy spadek poziomu tego niepokoju do 42 proc., by w najnowszym badaniu odnotować wzrost o 5 pp. Podobne, choć nie tak duże wahania widać w przypadku pytań o własne bezpieczeństwo – mówi Michał Pieprzny, Lider branży Consumer w Polsce, Partner Deloitte. Podobnie we Francji, po spadku dwa tygodnie temu wzrósł poziom lęku o zdrowie własne (42 proc.) i bliskich (60 proc.). Niepokój o bezpieczeństwo spada natomiast w Wielkiej Brytanii i wśród Włochów. Ci ostatni natomiast mają większe od nas obawy o przyszłe płatności (32 proc.), mieszkańcy tego kraju, podobnie jak Hiszpanie (42 proc.) wykazują pod tym względem najwyższy poziom lęku wśród badanych krajów w Europie. Na świecie to najpoważniejszy powód do niepokoju dla aż dwóch trzecich mieszkańców Chile, ponad połowy mieszkańców Meksyku i 43 proc. Hindusów. W Polsce poziom obaw z tym związanych utrzymuje się od ostatniego badania na poziomie 31 proc.

