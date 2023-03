Coraz mniej Polaków odwiedza centra handlowe, coraz więcej butiki. Świadomi klienci w większym stopniu zwracają uwagę na jakość i wytrzymałość ubrań. Coraz popularniejsze stają się szafy kapsułowe.

Indeksy Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) wskazują, że w 2022 roku klientów odwiedzających duże placówki handlowe było zaledwie o 0,8 proc. mniej, niż w przedpandemicznym 2019 roku.

To wynik ten sumuje wszystkich odwiedzających.

Analizy „Selectivv Data Tank” sugerują jednak, że dane PRCH są wyłącznie efektem napływu migrantów z Ukrainy.

Ich liczba wzrosła trzykrotnie i stanowi już 18 proc. wszystkich konsumentów.

Klienci zaczęli odwracać się od galerii handlowych w okresie pandemii. Troska o zdrowie, pozamykane sklepy oraz skupienie na szybkiej realizacji celu zakupowego sprawiło, że Polacy zaczęli rzadziej odwiedzać wielkopowierzchniowe galerie handlowe. W tym okresie oblężenie zaczęły przeżywać mniejsze butiki odzieżowe stanowiące świetną alternatywę dla sklepów

w olbrzymich centrach handlowych.

Butik Luisa. Fot. Mat. pras.

Każde z tych miejsc od wielu lat przyciąga określoną grupę sympatyków. „Raport rynek mody w Polsce” podaje, że ponad połowa ankietowanych kupuje ubrania w galeriach. To na pewno powszechny wybór, ale czy lepszy? – zastanawia się Sylwia Stroniawska, właścicielka Butiku Luisa z Bydgoszczy.

Sklepy odzieżowe w galeriach oferują kolekcje jako odpowiedź na bieżące trendy, co oznacza, że wszystkie sklepy w galeriach - w danym sezonie - oferują ubrania o zbliżonym wyglądzie. Oferty butików stanowią najlepszy wybór dla osób pragnących się wyróżnić i podkreślić swoją indywidualność. Ponadto, butiki często oferują możliwość dopasowania produktów do indywidualnych potrzeb klientów oraz bezpośrednią pomoc w doborze odpowiedniego rozmiaru, fasonu czy koloru. W butikach premium na ogół dostępne są modele wyselekcjonowane i dopracowane w najmniejszym szczególe. Bardzo często klientki butików otrzymują indywidualne podejście oraz wsparcie i doradztwo przy zakupie odzieży. Nierzadko zakup poprzedzony jest kawą oraz luźną rozmową, która pozwoli lepiej sprofilować potrzeby klientki. Takiego podejścia nie ma w galerii gdzie intensywność sprzedaży nie pozwala na spersonalizowane i wygodne zakupy - stwierdza Sylwia Stroniawska.

Świadomi klienci w większym stopniu zwracają uwagę na jakość i wytrzymałość ubrań. Coraz popularniejsze stają się szafy kapsułowe. Wiele osób przestaje kupować sezonowo modną rzecz i bezkrytycznie podążać za modą. Trend szaf kapsułowych polega na zakupieniu droższych ubrań i dodatków, służących przez wiele lat. Jet to podejście bardziej ekologiczne i praktyczne. Najnowsze dane zdają się to potwierdzać. Jak wynika z raportu „BoF-McKinsey State of Fashion 2023 Survey”, sprzedaż dóbr luksusowych w branży mody w tym roku wzrośnie o 10 proc. w skali globalnej. Natomiast w Polsce do 2025 roku widocznie zwiększy się wartość sprzedaży wszystkich kategorii dóbr luksusowych – prognozuje KPMG.

Sylwia Stroniawska. Fot. Mat. pras.

Od początku funkcjonowania naszego Butiku obserwujemy zainteresowanie klientów markami premium. Z roku na rok zainteresowanych przybywa. Obecnie klienci najczęściej sięgają po produkty droższe, wykonane z wysokiej jakości materiałów, które produkowane są w Europie i coraz częściej klientki zawracają uwagę na ten aspekt. Choć nasz sklep ulokowany jest w Bydgoszczy, to niektórzy z gości przyjeżdżają do nas nawet z odległych miejscowości – mówi Sylwia Stroniawska.

