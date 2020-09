Polacy czują się bezpieczniej w restauracjach i na zakupach

Najnowsza edycja badania firmy doradczej Deloitte Global State of the Consumer Tracker pokazuje, że z 53 proc. do 46 proc. spadła w ciągu dwóch tygodni liczba konsumentów, którzy kupują produkty w okazyjnych cenach, nawet jeśli ich w danej chwili nie potrzebują. Także opracowany przez Deloitte indeks niepokoju powoli wraca do stanu sprzed miesiąca, kiedy osiągnął rekordowo niski poziom. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie drugiej i trzeciej dekady sierpnia.

Po rekordowym wzroście poziomu niepokoju wśród polskich konsumentów dwa tygodnie temu, dziś sytuacja zdaje się stabilizować. Indeks niepokoju, jakim eksperci Deloitte mierzą poziom lęku wśród konsumentów, czyli różnica netto między osobami, które zgodziły się ze zdaniem „Jestem bardziej zaniepokojony niż tydzień temu” oraz tymi, które zaprzeczyły temu stwierdzeniu, spadł w ciągu dwóch tygodni o 7 pp., do -8 proc. W Europie spokojniejsi od nas zdają się być tylko Belgowie (-10 proc.) i Niemcy. U naszych zachodnich sąsiadów poziom niepokoju jest najniższy na świecie (-32 proc.), ale systematycznie podnosi się on od pierwszej połowy lipca (-48 proc.).

– Polska jest czwartym, spośród badanych przez Deloitte, krajem na świecie z najniższym indeksem niepokoju. Jednak fakt, że tak szybko reagujemy na zmiany może świadczyć o tym, że jesteśmy cały czas w trybie czuwania i nie lekceważymy ani pandemii, ani zagrożeń jakie niesie. Niech świadczy o tym chociażby fakt, że wciąż kwestie zdrowotne są tymi, o które lękamy się najbardziej – mówi Tomasz Konik, partner zarządzający Deloitte w Polsce.

Nawet Niemcy, którzy przechodzą właśnie drugą falę zachorowań nie mają tak wysokiego jak Polacy poziomu lęku o zdrowie swoje (57 proc.) i swojej rodziny (71 proc.). W Europie od paru tygodni wyprzedzają nas tylko Hiszpanie, wśród których znacznie więcej jest tych, którzy niepokoją się o własną kondycję (72 proc.) i zdrowie bliskich (73 proc.). Globalnie wyższy poziom obaw jest jedynie w Chile, Chinach, Indiach i Meksyku. Najmniej obawiają się Holendrzy.

Niepokoje Polaków o zdrowie związane są także z zakończeniem zdalnej formy pracy.



– To trzecia edycja badania z rzędu, w której obserwujemy wzrost niepokoju związany z ewentualnym powrotem do biura. W tej chwili takie obawy ma już 29 proc. Polaków, od początku lipca to wzrost o 7 pp. Ma to z pewnością związek z faktem, że nowy rok szkolny rozpoczął się w tradycyjny sposób, uczniowie wrócili do ławek, a w związku z tym wielu rodziców także do biur. Tym samym kontrola nad zdrowiem rodziny zwyczajnie się zmniejszyła – mówi John Guziak, partner, lider ds. kapitału ludzkiego w Deloitte Polska.

1

2

3

4