Polacy najchętniej chodzą na zakupy w sobotę

W maju, który był pierwszym miesiącem po czwartym lockdownie, odwiedzalność w dni robocze była o 17 proc. niższa niż w 2019 roku, a jednocześnie o 33 proc. wyższa niż rok temu, czyli tuż po pierwszym zamknięciu.

Sobota była najchętniej wybieranym dniem na zakupy – w ten dzień każdą galerię średnio odwiedziło od 3 do 4 tys. klientów więcej niż w pozostałe dni handlowe tygodnia.

8 maja okazał się najlepszym pod względem odwiedzalności dniem dla centrów handlowych w całym miesiącu - była to pierwsza handlowa sobota po 6-tygodniowym lockdownie.

Dane PRCH nt. odwiedzalności centrów handlowych pochodzą z systemów zliczania klientów za pomocą kamer 3D, które podają liczbę klientów z dokładnością do 98 proc.

Polska Rada Centrów Handlowych przeanalizowała wyniki odwiedzalności centrów handlowych za miesiąc maj porównując je z poprzednimi latami. Wyniki napawają optymizmem. Stopniowo z każdym tygodniem powraca do centrów pełna oferta handlowo-usługowa, co skłania klientów do regularnych odwiedzin i korzystania z niej. Wprowadzone wysokie standardy sanitarne potęgują poczucie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, a klienci spragnieni kontaktów i wyjścia z domu wracają do nawyków zakupowych sprzed pandemii.

W związku z doświadczeniami z pandemii, obserwuje się zmienione zachowania konsumenckie. Od kilku miesięcy centra handlowe odwiedzane są raczej w pojedynkę niż całymi rodzinami. Zakupy są bardziej celowe, a paragon wyższy. Już w lutym tego roku obserwowano obroty wyższe niż przed pandemią, mimo odwiedzalności wynoszącej 79 proc. poziomu z 2019 roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Pełne otwarcie centrów handlowych było długo oczekiwane przez miliony osób: konsumentów, właścicieli i zarządców obiektów oraz najemców. Wyniki odwiedzalności w maju potwierdzają prognozy, że powrót do wyników sprzed pandemii powinien nastąpić szybko. Klienci, których coraz większa grupa jest już zaszczepiona, wyszli z domów, aby uzupełnić garderobę na lato oraz nadchodzące wakacje. Chętnie też korzystają z oferty kawiarni i restauracji, które działają w trybie na miejscu – powiedział Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

Średnie centra w regionie centralnym z najwyższymi wynikami

1

2

3