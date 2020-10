Polacy nie boją się kupować materiałów remontowych przez Internet

Dekoracje, oświetlenie i farby to najczęściej kupowane przez Polaków kategorie produktów remontowo-wykończeniowych w Internecie – wynika z badania „Zwyczaje remontowe Polaków. Czy produkty do remontu i wykończenia wnętrz kupujemy online?” zleconego przez sieć supermarketów Bricomarché.

Na te artykuły nabywane za pośrednictwem Internetu Polacy wydają średnio 465,35 zł miesięcznie, a nieco ponad 20 proc. ankietowanych więcej niż 500 zł miesięcznie. Badanie potwierdza, że e-commerce już teraz jest ważnym kanałem sprzedaży produktów do remontu, wykończenia lub wyposażenia domu, a zdaniem sieci Bricomarché jego znaczenie będzie regularnie wzrastać. Niewątpliwy wpływ na bardziej dynamiczny rozwój zakupów w Internecie ma pandemia COVID-19.

Gdzie szukamy? Jak kupujemy?

Zakup materiałów do remontu domu jest często poprzedzony przeglądaniem ofert proponowanych przez różne marki. Dla 70 proc. ankietowanych pierwszym kanałem do poszukiwania tego typu produktów jest Internet. Blisko co trzeci klient najpierw poszukuje interesujących produktów online, a następnie ponownie ogląda je i kupuje stacjonarnie. Wszystkie trzy etapy za pośrednictwem Internetu realizuje blisko 17 proc. badanych.

Co ciekawe najmłodsi ankietowani (między 25. a 34. rokiem życia), częściej niż pozostałe grupy wiekowe, poszukują produktów przez Internet, ale później oglądają je i kupują przede wszystkim stacjonarnie. Ponadto zakupów online dokonują zwłaszcza badani w wieku 35-59 lat – to głównie osoby aktywne zawodowo, które dzięki zakupom przez Internet mogą zaoszczędzić czas.

– Z zaciekawieniem śledzimy wyniki kolejnych raportów i analiz dotyczących aktualnych zwyczajów konsumenckich Polaków. Szczególnie interesuje nas obszar e-commerce. To gałąź, która szybko się rozwija, dzięki czemu możemy oferować klientom coraz lepsze i bardziej funkcjonalne rozwiązania. Trwająca pandemia COVID-19 jest istotnym katalizatorem rozwoju sprzedaży internetowej, jednak co ważne ten trend był wyraźnie widoczny już wcześniej – komentuje dr Katarzyna Jańczak-Stefanide, dyrektor generalna sieci Bricomarché w Polsce i dodaje – Jak pokazują wyniki naszego badania, Polacy chętnie ułatwiają sobie przeprowadzanie remontów i korzystają z innowacyjności, jakie proponuje im branża DIY.

Ile wydajemy?

Na materiały budowlane i dekoracyjne Polacy wydają średnio miesięcznie 465,35 zł. Nieco ponad 20 proc. badanych przeznacza na tego typu produkty powyżej 500 zł miesięcznie. Blisko połowa wszystkich wydatków remontowo-wykończeniowych odbywa się w sieci.

