Polacy nie mają "smart shopping" we krwi

W badaniu przeprowadzonym przez firmę BravoKupony, platformę zakupową oferującą kody rabatowe oraz oferty specjalne przeanalizowano zwyczaje konsumenckie 25 krajów OECD takie jak oszczędności gospodarstw domowych, zadłużenie gospodarstw, świadome zachowania konsumenckie (procent konsumentów, którzy potwierdzili, że rozsądnie rozważają każdy zakup), ogólne wydatki konsumentów w porównaniu do kosztów utrzymania oraz wydatki na żywność w stosunku do kosztów życia w różnych krajach OECD. Które kraje OECD mają najbardziej wnikliwych i rozsądnych konsumentów?

Według najnowszego badania Smart Shopper Indeks, Francuzi mają smart shopping we krwi i prowadzą w rankingu badania pod względem wnikliwych zachowań konsumenckich (421 punktów). Co więcej, francuskie gospodarstwa domowe, są na trzecim miejscu zaraz po Niemczech oraz Holandii, pod względem skłonności do oszczędności oraz niskich wydatków. Na drugim miejscu znajduje się Irlandia (321 punktów sondażowych), gdzie konsumenci wydają mało i rozsądnie kalkulują wydatki, zwłaszcza te podstawowe, takie jak np. jedzenie. Niemcy zostały sklasyfikowane na trzecim miejscu w rankingu, ze średnim wynikiem 288, oraz z najwyższym wskaźnikiem oszczędności gospodarstw domowych spośród wszystkich analizowanych krajów OECD.

Na czwartym miejscu rankingu przeprowadzonego przez BravoKupony uplasowały się Stany Zjednoczone, które cechuje potencjał do oszczędzania oraz generalnie świadome nawyki konsumenckie. Pierwszą piątkę rankingu Smart Shopper zamyka kraj skandynawski, czyli Norwegia która według indeksu Smart Shopper Index oferuje znakomity balans pomiędzy wydatkami a kosztami życia.

Polska na ostatnim miejscu w rankingu, ale z niskim wskaźnikiem zadłużenia gospodarstw domowych

Polska została sklasyfikowana na ostatnim miejscu rankingu Smart Shopper Index. Spośród 25-ciu krajów OECD, które zostały przeanalizowane w badaniu, Polska wypada na bladym końcu.

Tylko 61% Polaków przyznaje się, że rozsądnie rozważa każdy zakup i kalkuluje za i przeciw, tak aby oszczędzić jak najwięcej. Klasyfikuje to Polskę na samym końcu rankingu smart shopping, podczas gdy reszta krajów OECD kombinuje i sprawdza ceny oraz oferty rabatowe przed dokonaniem zakupu.

Pomimo braku rozsądku w kontrolowaniu zachowań konsumenckich, Polacy wypadają najlepiej biorąc pod uwagę wskaźnik zadłużenia gospodarstw domowych. Oszczędzając zaledwie 1% swoich dochodów, wskaźnik zadłużenia polskich gospodarstw domowych to jedynie 62% ich rocznego dochodu. Jest to pozytywny wynik w porównaniu z Brytyjczykami, którzy są skłonni “zatopić” do 144% ich rocznego dochodu w pożyczkach, kredytach i życiu na ostrzu karty kredytowej.