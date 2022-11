W listopadzie ubyło optymistów. Już 56 proc. w stosunku do 48 proc. w październiku uważa, że żyje im się gorzej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na razie nie ma to wyraźnego przełożenia na deklaracje związane z ograniczaniem zakupów. One są, ale utrzymują się na stałym poziomie. Dla gospodarki to dobra informacja, że negatywna percepcja sytuacji nie ma przełożenia na plany zakupowe - mówi dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.