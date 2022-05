Segment marek luksusowych odnotował wzrost r/r o prawie jedną czwartą. Pandemia, a także perturbacje na rynku nie zatrzymały rozwoju największych firm w Polsce. Polacy pokochali marki premium. Co cieszy się największym zainteresowaniem? To przede wszystkim luksusowe samochody, elegancka i nietuzinkowa odzież, perfumy z wyższej półki, a także akcesoria do uprawiania sportów. Zamożni konsumenci uwielbiają spersonalizowane kije do golfa, quady w nietypowych kolorach czy ręcznie robione wędki.

Światowy rynek dóbr luksusowych będzie rósł w tempie 6-8 proc. rocznie i w 2025 roku osiągnie wartość 360-380 mld euro – wynika z najnowszego raportu Bain & Company . Wzrost sprzedaży to w dużej mierze zasługa lepszych nastrojów na rynkach amerykańskim i chińskim.

Do 2025 roku konsumenci z pokolenia Y i X, czyli osoby przed 40. rokiem życia, będą stanowiły aż 70 proc. klientów całego rynku dóbr luksusowych.

Bogatsi Polacy chętnie sięgają po spersonalizowane akcesoria oraz produkty handmade.

Dobra luksusowe na topie

Całkowita wartość dóbr luksusowych wyniosła w ubiegłym roku 1,1 biliona euro. Rynki amerykański i chiński odpowiadają za 31 proc. globalnej sprzedaży. To właśnie m.in. z rynku amerykańskiego pochodzą komponenty do ręcznie wykonywanych wędek. Te cieszą się w Polsce coraz większą popularnością, szczególnie wśród zamożnych konsumentów.

– Ręcznie robione wędki są uznawane za produkt marki premium. Praca rękodzielników jest ceniona przez hobbystów i wszystkie osoby, które kochają piękno. Do produkcji wędek wykorzystujemy komponenty od największych producentów z całego świata. To sprawdzony i wysokiej klasy sprzęt – mówi Remigiusz Kopiej, właściciel Corona Fishing.

– Jesteśmy pasjonatami i wiemy, na co zwracać uwagę podczas tworzenia akcesoriów do wędkowania. Istotne są jakość, a także walory estetyczne. Grono pasjonatów wędkarstwa rozrasta się, a do naszej oferty trafiły nie tylko sprzęty dla spinningowców czy castingowców, ale także do wędkarstwa podlodowego i łowienia na muchę – dodaje.

I choć wędkarstwo może być uznawane za hobby dla osób dojrzałych, coraz częściej po wędkę sięgają młodzi.

Młodzi napędzają rynek dóbr luksusowych

Według badań Bain & Company do 2025 roku konsumenci z pokolenia Y i X, czyli osoby przed 40. rokiem życia, będą stanowiły aż 70 proc. klientów całego rynku dóbr luksusowych. Co najważniejsze – grupa ta ma inne potrzeby niż ich rodzice.

– Jesteśmy otwarci na dotarcie do każdej grupy docelowej. Wędkowanie to pasja, którą można przekazywać z pokolenia na pokolenie. Sukcesja jest dość popularna. Wędkarstwo ma swoją magię, a młode pokolenie docenia hobby, które umożliwia im well being. Jako firma, która znana jest z rękodzieła, rekrutujemy konsumentów za pomocą jakości i walorów estetycznych. Choć istotne jest otwarcie się na nowe kanały sprzedaży, wierzymy w e-commerce i prowadzimy nasze sklepu także online – mówi Remigiusz Kopiej, właściciel Corona Fishing.

Wartość towarów luksusowych, które klienci kupili online, wzrosła o 27 procent do 62 miliardów euro – pokazują dane ze światowych rynków. Sprzedaż odbywa się za pomocą e-sklepów, specjalnych platform, aplikacji czy czatów.

Handmade znowu modne

Największe marki na świecie takie jak Armani czy Hermes kuszą klientów właśnie wyjątkową jakością. W swoich reklamach promują ręcznie wykonane akcesoria, a także przedstawiają pracę artystów – rzemieślników. Także Polacy coraz bardziej doceniają ręcznie robione akcesoria ze względu na ich jakość i unikalny charakter. Przez lata rynek handmade przeszedł metamorfozę – rękodzielnicy w swojej pracy używają światowej klasy komponentów, aby produkować najwyżej jakości akcesoria.