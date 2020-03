Polacy pozytywnie oceniają zamknięcie centrów handlowych jako próbę zahamowania rozprzestrzeniania się epidemii

- Wskutek epidemii w 2020 roku spadną obroty sklepów niespożywczych w centrach handlowych. Część najemców może mieć okresowe problemy z płynnością. W szczególnie trudnej sytuacji są kina, kluby fitness, choć te ostatnie mają abonamenty. Wzrośnie handel przez internet, bo dotychczasowi klienci kupią więcej, pojawi się też nowa grupa, dopiero wyrabiająca nawyk zakupów online. Będzie to także impuls do rozwoju kanału „click & collect". Po wygaśnięciu epidemii istotne będzie czy obiekty handlowe postrzegane będą jako bezpieczne miejsca. Będzie to pole do nowych działań dla zarządców, jak szybko ściągnąć z powrotem klientów do obiektów - komentuje Maciej Bartmiński, prezes MarketSide, firmy, która przeprowadziła badanie "Koronawirus. Świadomość, zachowania, oczekiwania".

Ocena działań podejmowanych przez rząd w związku z epidemią jest pozytywna. 62% badanych oceniło rząd ‚zdecydowanie’ lub ‚raczej dobrze’. Tylko 16% ocenia rząd negatywne. 75% Polaków uważa, że działania podjęte przez rząd są odpowiednie do sytuacji. 69% sądzi, że rząd rzetelnie informuje o tym co się dzieje. 60% wskazało, że reakcja rządu na zagrożenie była szybka. W sumie 84% badanych pozytywnie oceniło rząd pod względem co najmniej jednego z tych aspektów. Wynika z tego, że pozytywnie oceniamy skuteczne działania władz nawet, jeśli nie jesteśmy zwolennikami ‚dobrej zmiany’.

W trakcie realizacji badania rząd podjął szereg decyzji: zakaz większych zgromadzeń (98% „za”); zamknięcie kin (97% za); zamknięcie granic (91% za ); zamknięcie restauracji (91% za); czasowe ograniczenia w działaniu galerii handlowych (86% za ). Oczekujemy jednak więcej. Przede wszystkim wsparcia dla szpitali. Zakupu dodatkowych respiratorów oraz większej liczby testów (98% badanych). Rząd powinien też wykorzystać system alertów sms do komunikacji oraz nakazać pracodawcom, aby pracownicy mogli pracować z domu, jeśli to możliwe. Wiele osób zaakceptuje stworzenie stref zamkniętych, o ograniczonej możliwości poruszania się - wynika z badania Market Side.

Badanie przeprowadzone jako ankieta internetowa na reprezentatywnej próbie 500 osób w wieku 18-80 lat w dniach 13-14 marca 2020.

Więcej na www.dlahandlu.pl