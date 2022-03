Polacy remontują, odświeżają i aranżują na nowo. Najchętniej z Ikea

Izolacja społeczna spowodowana pandemią wymusiła zmianę modelu pracy i nauki na zdalny i hybrydowy. Odświeżanie i aranżowanie przestrzeni okazało się niezbędne w kontekście komfortu przebywania w domu, co Polacy chętnie realizowali. Odzwierciedleniem tego jest liczba list zakupowych w aplikacji Listonic w kategorii dom i ogród, która wzrosła dwukrotnie z 45 tys. w roku 2020 do 90 tys. w roku 2021.

Ikea, Castorama i Leroy Merlin liderami "Rankingu popularności sieci handlowych w Polsce" przygotowanego przez firmę Listonic.

Wskazano, że Ikea doskonale wpasowała się w potrzeby klientów w okresie pandemicznym m.in. oferując rozwiązanie zakupów na żywo, czyli livestream e-commerce.

Popularność szwedzkiej sieci sklepów meblowych wzrosła z 30,25 proc. w 2020 roku do 34,94 proc. w roku 2021.

Ostatnie dwa lata to również znaczne przyspieszenie procesów cyfryzacji i rynku

e-commerce. Konieczność przeniesienia części sprzedaży do przestrzeni online doskonale zrozumiała Ikea, proponując w 2021 roku oryginalne rozwiązanie zakupów na żywo, czyli livestream e-commerce, dzięki któremu klienci mogli poznać atrakcyjne oferty ograniczone czasowo.

To właśnie poprzez konsekwentne wychodzenie naprzeciw rosnącym i zmieniającym się oczekiwaniom klientów, Ikea zapewniła sobie utrzymanie pozycji lidera w kategorii dom i ogród w ramach VII edycji raportu „Ranking popularności sieci handlowych w Polsce” przygotowanego przez firmę Listonic.

Ikea - lider rankingu od lat, druga - Castorama

Ikea od lat króluje w rankingu, zwiększając popularność z 30,25 proc. w 2020 roku do 34,94 proc. w 2021 (+4.69 p.p.). To jedyna sieć, która osiągnęła tak dobry wynik w swojej kategorii. Wśród użytkowników aplikacji Listonic liczba list zakupów do realizacji w Ikea wzrosła trzykrotnie.

Drugie miejsce, również niezmiennie, zajmuje Castorama (23,43 proc.), która z roku na rok rośnie w siłę. Podium w tej kategorii zamyka natomiast sieć Leroy Merlin (17,87 proc.).