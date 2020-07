Polacy wracają do klubów fitness

- Po ponownym otwarciu obiektów sportowo-rekreacyjnych podjęliśmy liczne działania celem zachęcenia klientów i użytkowników do szybkiego powrotu do programu, które przyniosły bardzo pozytywne efekty, gdyż niemal wszyscy klienci odmrozili swoje umowy. Wśród tych klientów znaczna część pracowników zdecydowała już o powrocie do programu, słyszymy także o chętnych do tego kroku w następnych miesiącach - mówi Emilia Rogalewicz, członek Zarządu Benefit Systems. – Dostajemy liczne sygnały od klientów, że ich pracownicy chcą wznowić treningi w obiektach sportowych. My dodatkowo podejmujemy się działań zwiększających świadomość społeczną w zakresie bezpiecznych ćwiczeń. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wiele zależy też od samych obiektów i ich zaangażowania w przekonanie ćwiczących, że mogą czuć się komfortowo i bezpiecznie w obiektach sportowych. Najbliższe miesiące to czas, w którym intensywne działanie całego rynku w tym zakresie może okazać się kluczowe dla powrotu ćwiczących do treningów – dodaje Rogalewicz.

Liczba aktywowanych ponownie kart sportowych w Grupie Kapitałowej Benefit Systems na 30 czerwca br. wyniosła 787,1 tys. sztuk, w tym 498,9 tys. szt. w Polsce oraz 288,2 tys. szt. na rynkach zagranicznych. Na 1 lipca 2020 r., uwzględniając okresy aktywacji kart wśród klientów w Polsce i zagranicą, liczba aktywnych kart sportowych wzrosła do poziomu 1 002,2 tys. sztuk (710,1 tys. sztuk w Polsce oraz 292,1 tys. sztuk na rynkach zagranicznych).

Zarząd spółki nie zdecydował się na publikację średniej ważonej liczby kart za czerwiec, ponieważ wskaźnik ten jest zaburzony przez fakt wystąpienia niepełnego okres rozliczeniowego w Polsce w czerwcu (związanego z otwarciem obiektów sportowych 6 czerwca 2020 r.).

Benefit Systems liczy, że z miesiąca na miesiąc liczba ćwiczących w ramach programu MultiSport będzie systematycznie wzrastać. Celem wsparcia powrotów do ćwiczeń od lipca Benefit Systems rozpoczyna wakacyjną grę dla posiadaczy kart – „W 60 dni dookoła lata” oraz zamierza rozpocząć ogólnopolską kampanię edukacyjną zachęcająca do treningów w klubach.

