Polacy wrócili do kin. Helios z rekordową frekwencją od zniesienia lockdownu

Helios w Blue City









Od piątku do niedzieli - od 11 do 13 czerwca br. 50 kin sieci Helios zgromadziło przez wielkimi ekranami 108 tys. widzów. To dwa razy lepszy wynik niż ten odnotowany w poprzedni, pierwszy weekend czerwca.