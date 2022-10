Polacy wybierają zakupy na dużych platformach sprzedażowych. Przoduje Allegro i Rossmann.

Według nowego badania przeprowadzonego przez Euromonitor na zlecenie Google, aż 48 proc. całkowitej wartości zakupów e-commerce zgarniają marketplaces. Tu Allegro nie ma u nas sobie równych.

Najwięcej klientów, którzy nie kupują na marketplaces, a w sklepach internetowych - ma Rossmann.

Polacy kupują online i coraz bardziej to lubią. Sprzedaż detaliczna w Polsce w 2021 roku wyniosła 551 miliardów złotych, z czego 18 proc., czyli 99 miliardów złotych to zakupy online. Jak okazuje badanie „Online marketplaces in the CEE” wykonane przez Euromonitor na zlecenie Google, aż 48 proc. całkowitej wartości zakupów online wygenerowały platformy sprzedażowe (marketplaces).

Rozwój e-commerce przyspieszył gwałtownie w ostatnich latach. W 2020 roku, także ze względu na pandemię, wartość sprzedaży poprzez platformy wzrosła o 63 proc. w porównaniu do 2019 roku, w 2021 roku wzrost ten wyniósł 36 proc.

Autorzy badania sprawdzili nawyki zakupowe Polaków i zapytali ich, co decyduje o tym, który marketplace wybierają. Na podstawie zakupów zrobionych online w ciągu ostatniego miesiąca ostatniego miesiąca wyróżnione zostały 3 grupy konsumentów: klienci elektronicznych platform sprzedażowych; klienci sklepów internetowych (ale nie platform sprzedażowych) oraz klienci obu kanałów sprzedaży.

Pokolenie, które najczęściej korzysta zarówno z marketplaces, jak i sklepów internetowych, to millenialsi. 62 proc. klientów platform sprzedażowych to osoby z wykształceniem średnim, a 27 proc. - z wyższym. Elektroniczne platformy sprzedażowe wybiera tylko 7 proc. przedstawicieli pokolenia baby boomers, lecz 12 proc. tego pokolenia woli sklepy internetowe – mówi Michał Protasiuk z Google.

Polacy wybierają zakupy na marketplaces głównie ze względu na szybką dostawę oraz dobre ceny. Platformą numer jeden w Polsce jest Allegro (39 proc. wartości sprzedaży w 2021 r.). Tacy giganci jak Aliexpress czy Amazon są daleko z tyłu. Allegro to topowy marketplace zarówno dla osób kupujących na platformach sprzedażowych (aż 72 proc, z nich ocenia pozytywnie Allegro), jak i klientów głównie sklepów internetowych (30 proc. z nich ocenia Allegro najwyżej).

Allegro to lokalny marketplace działający od ponad 20 lat. Jest dobrze znany i cieszy się zaufaniem wśród klientów, a także zajmuje silną pozycję lidera w handlu elektronicznym z 39 proc. wartości sprzedaży w 2021 roku. Duży międzynarodowi konkurenci, tacy jak Amazon, AliExpress i Shopee, odnoszą sukcesy na rynkach międzynarodowych, ale nie działają wystarczająco długo w Polsce i dlatego muszą przebić ofertę Allegro, aby przyciągnąć polskich kupujących i zbudować z nimi dobrą relację – uzasadnia Michał Protasiuk z Google.

Trzeba jednak podkreślić, że Ci, którzy nie kupują na marketplaces, a w sklepach internetowych najczęściej wybierają Rossmanna. W tej grupie e-sklep należący do największej sieci drogeryjnej wybiera 22 proc. badanych.

27 proc. badanych kupiło w marketplace produkt beauty lub związany ze zdrowiem. Kobiety najchętniej kupują ubrania (44 proc.) i kosmetyki (34 proc.), a mężczyźni - drobną elektronikę użytkową (41 proc.).Główne kategorie produktów kupowane na platformach sprzedażowych to ubrania (36 proc.) oraz drobna elektronika użytkowa (31 proc.).

