Polacy wydali ponad 1,6 mld złotych BLIKIEM w czasie weekendu Black Friday

Najistotniejszą część stanowiły zakupy w internecie – 8,8 mln transakcji, o wartości 1,2 mld zł. Najwięcej transakcji wykonano w Czarny Piątek, 26 listopada.

Podczas tegorocznego Black Friday padł rekord transakcji BLIKIEM zrealizowanych jednego dnia – było to prawie 3,2 mln a łącznie z transakcjami P2P – 3,8 mln.

To najlepszy dzień w historii BLIKA.

Internetowy BLIK Friday i Cyber Monday

26 listopada br. użytkownicy zrobili w sieci zakupy ponad 2,5 mln razy, za kwotę 404 mln zł (rok wcześniej było to 300 mln). Kolejne dwa dni były również zakupowo intensywne – w sobotę odnotowano 1,8 mln transakcji, a w niedzielę aż 2,2 mln. Poniedziałek – czyli Cyber Monday, było ich prawie 2,3 mln.

- Widzimy, że popularność zakupowych świąt, wokół których organizowane są liczne akcje marketingowe, rośnie z roku na rok. W ciągu tych 4 dni użytkownicy BLIKA wydali w tym roku o 500 mln zł więcej niż w ubiegłym, a sam Black Friday okazał się najlepszym transakcyjnie dniem w historii BLIKA - mówi Monika Król, wiceprezes zarządu Polskiego Standardu Płatności operatora BLIKA.

Z roku na rok rośnie popularność tzw. Cyber Monday, który w poprzednich latach nie cieszył się tak dużym zainteresowaniem klientów. Liczba transakcji w sieci wzrosła 2,2 mln wobec 1,6 rok wcześniej.

Tradycyjny handel z największym wzrostem rok do roku

W czasie czterech dni od piątku do poniedziałku użytkownicy chętnie wykorzystywali BLIKA także do płatności w stacjonarnych sklepach. W tym czasie odnotowano blisko 1,3 mln. transakcji – rok temu było to niecałe 500 tys. Wartość zakupów wyniosła 77 mln wobec 31 mln zł w 2020 roku.

- Od początku tego roku obserwujemy duży wzrost liczby transakcji w tradycyjnych terminalach, w ten handlowy weekend było ich aż 1,3 mln, część z nich to już także transakcje zbliżeniowe, które na początku listopada stały się dostępne w 6. bankach - podsumowuje Monika Król.