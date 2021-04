Polsat Nieruchomości chce zburzyć wrocławski Solpol

Charakterystyczny modernistyczny CH Solpol we Wrocławiu pójdzie do rozbiórki? Tego chce jego właściciel, Polsat Nieruchomości, który złożył wniosek o pozwolenie na jego wyburzenie. Natomiast społecznicy z Wrocławia i architekci uważają, że niemal 30-letni budynek jest ponadczasowy.

W listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo Kultury ostatecznie odmówiło wpisania Solpolu do rejestru zabytków, który nie jest zatem objęty ochroną konserwatorską. Teraz miasto ma 65 dni na rozpatrzenie wniosku właściciela o wyburzenie obiektu. Jego właściciel, Polsat Nieruchomości, nie chce ujawnić kiedy Solpol będzie wyburzany i co powstanie na jego miejscu.

Tymczasem znany wrocławski architekt Zbigniew Macków przekonuje, że to budynek nie do zastąpienia i przekonuje, że to ikona postmodernizmu. Podobnie sądzą wrocławscy społecznicy, którzy odwołali się od negatywnej decyzji Ministerstwa Kultury do Sądu Administracyjnego w Warszawie. Liczą, że bez jego decyzji zgoda na wyburzenie Solpolu zostanie zawieszona.

