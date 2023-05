Przez 20 lat otworzyliśmy milion mkw. powierzchni handlowej. Teraz przyspieszamy. Na koniec 2023 r. chcemy mieć 2 mln mkw. - zapowiada Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP. Oczkiem w głowie jest Sinsay, który ze wszystkich marek zarabia najwięcej.

LPP to jedna z największych polskich firm odzieżowych, właściciel marek takich jak: Cropp, Sinsay, House, Mohito, Reserved.

W I kwartale 2023 r. sieć sklepów marek LPP przekroczyła już granicę 2 tysięcy lokali.

W 2023 r. LPP chce otworzyć 380 salonów.

Na 159 salonów, które LPP prowadziło w Ukrainie przed wybuchem wojny, obecnie otwartych jest 125.

W ciągu roku w Polsce LPP przybyło 66 sklepów, a w innych krajach europejskich - ponad 200.

Na koniec czwartego kwartału oferta marek LPP dostępna była w 1962 salonach tradycyjnych w 27 krajach oraz na 34 rynkach online. Sukcesem sprzedażowym okazało się otwarcie pierwszych sklepów marki Sinsay w Grecji oraz we Włoszech.

- Najwięcej sklepów stacjonarnych marek LPP nadal działa w Polsce - ponad 1 tys. Jednak największy rozwój obserwujemy poza granicami naszego kraju. Co prawda rok do roku straciliśmy 280 sklepów, ale wynikało to ze sprzedaży naszego biznesu rosyjskiego - wyjaśnia Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.

Najszybciej w portfelu LPP rozwija się Sinsay. Bardzo dobrze się sprzedaje. To największy kontrybutor LPP, czyli marka, która wnosi najwięcej milionów złotych do zysku operacyjnego firmy. Fot. Mat. prasowe.

- Jeszcze nie udało się nam uzyskać tej samej liczby sklepów, co w ubiegłym roku, ale pracujemy nad tym, by lukę, która powstała po sprzedaży salonów rosyjskich, zasypać w tym roku. W pierwszym kwartale 2023 r. przekroczyliśmy już liczbę dwóch tysięcy lokali - wylicza Przemysław Lutkiewicz.

LPP otworzy 380 sklepów

Najszybciej w portfelu LPP rozwija się Sinsay. - Bardzo dobrze się sprzedaje. To nasz największy kontrybutor, czyli marka, która wnosi najwięcej milionów złotych do naszego zysku operacyjnego. Tak było m.in. w pierwszym kwartale 2023 r. - wyjaśnia Przemysław Lutkiewicz.

W tym czasie otwartych zostało 95 sklepów. - W całym 2023 r. chcielibyśmy otworzyć 380 salonów. Plan jest więc równomiernie rozłożony na każdy z kwartałów - tłumaczy wiceprezes LPP.

W 2023 r. LPP chce otworzyć 380 salonów. Firma zamierza m.in. wchodzić do mniejszych miejscowości z konceptem Sinsay, do retail parków w całej Europie Centralnej.

Potencjał w segmencie value for money

Firma dostrzega największy potencjał w segmencie value for money.

- Zamierzamy wchodzić do mniejszych miejscowości z konceptem Sinsay, do retail parków w całej Europie Centralnej. To dobry moment rynkowy, żeby zaistnieć w tych placówkach. Co ciekawe, przez ostatnie 20 lat otworzyliśmy milion metrów kwadratowych powierzchni handlowej, a teraz - przyspieszamy i pracujemy nad kolejnym milionem metrów. Plan jest ambitny: na koniec 2023 r. chcemy mieć dwa miliony mkw. powierzchni handlowej - zapowiada Przemysław Lutkiewicz.

W pierwszym kwartale 2023 r. sieć sklepów marek LPP przekroczyła już granicę dwóch tysięcy lokali. Fot. Mat. prasowe.

Wiceprezes dodaje, że właściwie większość kontraktów ale jest już podpisanych.

Nowe sklepy LPP w Ukrainie

Na 159 salonów, które LPP prowadziło w Ukrainie przed wybuchem wojny, obecnie otwartych jest 125. Dostawy nowych kolekcji są kontynuowane. Sklepy internetowe także działają.

LPP rozmawia na temat otwarcia pięciu lub sześciu salonów w tym roku w centrach handlowych za zachodzie Ukrainy, która wydaje się być bardziej bezpieczna.

- Sprzedażowo jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślimy nawet o drobnym rozwoju sieci i otwieraniu kolejnych salonów w tym kraju - tłumaczy Przemysław Lutkiewicz.

Dodaje, że lokalne centra handlowe zgłaszają się do LPP, proponując lokale do wynajęcia.

- Jednak otwieranie sklepów w kraju, w którym trwa wojna jest bardzo ryzykowne. Nie można biznesu ubezpieczyć, więc podchodzimy do tematu bardzo ostrożnie. Aktualnie rozmawiamy na temat otwarcia pięciu lub sześciu salonów w tym roku za zachodzie Ukrainy, która wydaje się być bardziej bezpieczna - przyznaje wiceprezes LPP.

