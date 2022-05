Polska firma Scallier rośnie w Rumunii. W planach budowa nowych obiektów

Scallier w 2021 roku zakończył budowę i otworzył parki handlowe w Rosiorii de Vede i Focsani. W 2022 roku kontynuuje budowy i planuje otwarcia obiektów handlowych w Turdzie, Timisoarze i Vaslui. Chce bieżący rok zamknąć wolumenem oddanych do użytku ponad 40 tys. mkw. handlowej powierzchni wynajmowalnej.

Na rok 2023 planowane są otwarcia następnych obiektów zlokalizowanych w miastach: Mosnita, Arad, Ploiesti, Otopeni, Ovidiu i Reghin.

Łącznie na przestrzeni najbliższych kilkunastu miesięcy portfolio Scallier w Rumunii obejmować będzie 11 parków handlowych o łącznej powierzchni wynajmowalnej ponad 90 tys. mkw. Wszystkie parki handlowe realizowane przez Scallier podlegają certyfikacji w systemie BREEAM.

Firma pracuje jednocześnie nad rozbudową banku ziemi w celu realizacji kolejnych obiektów handlowych na rumuńskim rynku.

Wśród największych najemców powierzchni handlowych w parkach budowanych i komercjalizowanych przez Scallier w Rumunii są międzynarodowe sieci handlowe: Sinsay, KiK, Pepco, Jysk, Hervis, New Yorker, TEDi czy CCC oraz dynamicznie rozwijające się rumuńskie sieci jak Flanco czy Agroland.

Nie tylko międzynarodowe, ale i rumuńskie brandy

- W naszych parkach handlowych silną reprezentację mają też lokalni przedsiębiorcy w tym między innymi z sektora gastronomicznego: Dabo Doner, City Doner czy Bun de Tot. Parki handlowe realizowane przez nas w Rumunii doskonale wypełniają rynkową lukę to jest brak nowoczesnych nieruchomości handlowych w wielu średnich i małych miastach – mówi Adrian Aleman, dyrektor ds. rozwoju Scallier w Rumunii.

- Dzięki wysokiej jakości realizowanych przez nas projektów, potwierdzonej między innymi certyfikatami BREEAM, dostarczamy na lokalne rynki nowe możliwości stwarzające warunki do rozwoju międzynarodowym sieciom handlowym mającym wysokie wymagania odnośnie zarówno samej powierzchni, jak i jej lokalizacji – podkreśla Adrian Aleman.

Idea sąsiedzkich konceptów

- Uważnie analizujemy wszystkie lokalizacje. Naszym celem jest tworzenie miejsc, które na długi czas stanowić będą handlową destynację dla lokalnych mieszkańców. Parki handlowe to koncepty sąsiedzkie, których sukces polega na dostarczaniu rozbudowanej, dopasowanej do wymagań konkretnych społeczności oferty. Przy tym są to formaty umożliwiające dokonywanie zakupów w wygodny sposób – parkom towarzyszy rozbudowana infrastruktura komunikacyjna – zauważa Wojciech Jurga, partner zarządzający w Scallier.

- Dodatkowo, w sąsiedztwie naszych obiektów znajdują się także projekty o funkcjach komplementarnych względem naszych nieruchomości. Są to między innymi wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze. W ten sposób tworzymy kompleksową ofertę, która z jednej strony dostarcza klientom niezbędnych towarów i usług, a z drugiej zapewnia niezbędny przepływ osób i obrót najemcom, co przyczynia się do ich dalszego rozwoju – zauważa Wojciech Jurga.

- Wszystkie nowe nieruchomości handlowe Scallier mają za zadanie pełnić także funkcje integracyjne, czyli mają stanowić punkt spotkań dla okolicznych mieszkańców. Stąd w naszych obiektach znajdują się między innymi place zabaw dla dzieci czy rozbudowana oferta gastronomiczna i rekreacyjna. To wszystko elementy, które w przypadku rozwoju obiektów handlowych w Rumunii są nieodzowne. Klienci ich oczekują i dzięki nim spędzają na terenie naszych parków więcej czasu -podsumowuje Adrian Aleman.

Scallier kontynuuje także rozwój na rynku polskim, gdzie niedawno sprzedał wybudowany i w pełni skomercjalizowany park handlowy w Pleszewie i jest w trakcie realizacji obiektów w Pruszkowie, Wrocławiu i Pyrzycach. Pracuje także nad przygotowaniem kolejnych nieruchomości handlowych.