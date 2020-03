Polska Organizacja Franczyzodawców o Tarczy Antykryzysowej: Maksymalna redukcja wszystkich opłat jest konieczna, by dać firmom szansę na przetrwanie

Polski biznes, a szczególnie sektor MSP, jest podstawą krajowej gospodarki. Jest więc konieczne stworzenie przedsiębiorcom jak najmniej obciążających warunków, by mogli przetrwać trudny czas. Ważne więc, by zminimalizować firmom wszelkie koszty - mówi dla PropertyNews.pl Monika Dąbrowska, prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

Zdaniem wielu przedsiębiorców tzw. Tarcza Antykryzysowa jest swego rodzaju kopią programu antykryzysowego z 2009 roku - tyle że sytuacja jest zupełnie inna. Jak obecny program ocenia biznes na licencji?

Monika Dąbrowska: W chwili obecnej przedsiębiorcy potrzebują konkretnych działań i konkretnej pomocy ze strony rządu. W przeciwnym razie wiele firm zbankrutuje, co w konsekwencji doprowadzi do zapaści gospodarczej jakiej nie było w ostatnich dziesięcioleciach. Kryzys związany z koronawirusem jest zupełnie inny niż ten 10 lat temu. Tamten wpisany był w cykl koniunkturalny, powody pochodziły z rynku finansów (kredyty subprime) i można go było zwalczać metodami inżynierii finansowej (luzowanie ilościowe). Ten jest kompletnym zaskoczeniem, a jego powody są pozafinansowe. Rozwiązanie też będzie musiało pochodzić z zewnątrz, ze świata medycyny. Póki go jednak nie będzie musimy zmniejszyć gospodarcze efekty epidemii. Niezbędna jest pomoc przedsiębiorcom, która zapewni płynność i uratuje ich firmy.

Doceniając podjęte przez rząd kroki, wspólnie ze Stowarzyszeniem Franczyzobiorców zaproponowaliśmy komplementarne działania pomocowe, które zastosowano w kilku krajach poszkodowanych przez epidemię koronawirusa, a które dały oddech finansowy i szansę na przeżycie małych i średnich firm.

Rynek franczyzowy w Polsce to ponad 80 tysięcy firm franczyzowych, najczęściej rodzinnych biznesów i blisko milion zatrudnionych w nich pracowników. Akceptując jednorazowe postojowe 2000 zł dla samozatrudnionych i osób na umowach zlecenia apelujemy o maksymalne uproszczenie procedur, aby pieniądze mogły dotrzeć jak najszybciej do osób pozbawionych płynności finansowej w wyniku przymusowego wstrzymania działalności. Razem z Polskim Stowarzyszeniem Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców skierowaliśmy pismo do prezydenta, premiera, ministra rozwoju, ministra finansów oraz rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, w którym wyraziliśmy nasze propozycje dotyczące wsparcia polskich przedsiębiorców. Naszym zdaniem, firmy przede wszystkim powinni zostać zwolnione z wszelkich opłat do momentu przywrócenia normalnego funkcjonowania biznesu. Dotyczy to czynszów oraz podatków i składek ZUS. Naszym zdaniem wszelkie opłaty za czynsz powinny być w całości zawieszone. Firmy w wyniku rozporządzenia rządu o epidemii musiały się zamknąć i straciły 100 proc. przychodów. Z tego powodu postulujemy, aby zastosować zasadę „zero za zero”, niezależnie czy są to firmy działające w galerii małej, czy dużej, na ulicy, w kamienicy miejskiej, czy prywatnej.

