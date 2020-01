Polska potentatem eksportowym tekstyliów i odzieży

Polski rynek odzieżowy i tekstylny uważany jest za jeden z najatrakcyjniejszych w Europie Środkowej i Wschodniej. Polska zajmuje 8. miejsce pod względem produkcji odzieżowej na tle 28 państw UE – w 2018 r. polska produkcja osiągnęła poziom 22,1 mld zł, czyli o 5,6 proc. więcej wobec roku poprzedniego.

– Polska jest ważnym producentem tekstyliów na świecie – jednak sektor spotyka się z coraz nowymi wyzwaniami. Jednym z ważniejszych w tym roku będzie Brexit. Poza tym musimy przygotować się na oczekiwane spowolnienie gospodarcze, zmianę podejścia do polityki przemysłowej od sektorowego do horyzontalnego czy wojny handlowe i technologiczne. Potencjał rozwoju to robotyka, automatyka, sztuczna inteligencja, gospodarka obiegu zamkniętego oraz rozwój rynku wyrobów ECO – mówi Tadeusz Wawrzyniak, prezes “PIOT” Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego.

W 2018 roku wzrosły nakłady na inwestycje: w branży tekstylnej o 11% i wyniosły 500 mln zł, a odzieżowej aż o 34% - do 100 mln zł. Zatrudnienie w polskim sektorze odzieżowym i tekstylnym wyniosło w 2018 roku 116 tys. osób – Polska jest 3. pracodawcą sektora w Europie. Małe i średnie przedsiębiorstwa z branży systematycznie poszukują nowych pracowaników i są atrakcyjnym pracodawcą – średnie wynagrodzenie wzrosło w ostatnim czasie o ok. 10% i waha się w granicach 3-4 tys. zł brutto miesięcznie.

Sektor tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy (TCLF) to europejski potentat, źródło nowych trendów i innowacji. Szacuje się, że roczny obrót w Europie wynosi ponad 200 mld euro, a około 225 000 firm zatrudnia 2,2 miliona pracowników – z czego 66% to kobiety.

Polski sektor TCLF ma wciąż duży potencjał rozwoju – Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) oraz Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) prowadzą projekt mający na celu zwiększyć zatrudnienie w tym przemyśle. Celem kampanii finansowanej przez Komisję Europejską „Plan współpracy sektorowej w zakresie umiejętności. Rozwój kariery w sektorze tekstylnym/odzieżowym/skórzanym/obuwniczym” jest promowanie wśród osób poszukujących pracy – koncentrując się w szczególności na osobach do 30 roku życia – zatrudnienia w przemyśle TCLF, który wyróżnia się jako jeden z najbardziej strategicznych sektorów gospodarki UE. Ma on kluczowe znaczenie dla rozwoju innych dziedzin gospodarki, takich jak: budownictwo, rolnictwo, transport i drogownictwo oraz medycyna – jest też istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa służb specjalnych i obronności kraju.

