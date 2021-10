Polska sieć Leroy Merlin ma już 25 lat. Działalność podsumowuje jej prezes, który jest w firmie od początku

Ćwierć wieku temu, w 1996 roku, w Piasecznie pod Warszawą został otwarty pierwszy w Polsce sklep Leroy Merlin.

Obecnie w całej Polsce działa już 71 sklepów stacjonarnych oraz kolejne w budowie, a także sklep internetowy www.leroymerlin.pl.

25 lat istnienia Leroy Merlin w Polsce to dobra okazja, żeby nieco przybliżyć historię organizacji, pokazać kluczowe elementy rozwoju oraz najważniejsze działania społeczne i środowiskowe.

- Ćwierć wieku Leroy Merlin na polskim rynku zobowiązuje i napawa dumą. Mamy na swoim koncie wiele osiągnięć, sukcesów ale też trudniejszych momentów, po których zawsze wychodziliśmy wzmocnieni. A to dlatego, że naszą siłą są ludzie. Jesteśmy dojrzałym przedsiębiorstwem, a naszą misję realizujemy budując zaufanie wszystkich interesariuszy – klientów, dostawców, pracowników i społeczeństwa - mówi prezes zarządu Leroy Merlin Polska Krzysztof Kordulewski, który pracuje w firmie od 1996 roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Od początku naszej działalności skupiamy się na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb naszych klientów oraz polepszaniu warunków mieszkaniowych i komfortu ich życia. To wszystko dzięki zaangażowanym pracownikom, którzy są w centrum, a jednocześnie fundamentem rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Działamy też aktywnie na rzecz społeczności lokalnych i ochrony środowiska, co jest częścią naszej tożsamości i kultury organizacyjnej, bazującej na dzieleniu się - wyjaśnia.

Jak dodaje, firma zobowiązała się do posadzenia ponad 250 hektarów lasów w całej Polsce, bo chce oddać naturze teren, jaki zagospodarowuje przez budynki i parkingi. - Chronimy pszczoły ustawiając ule przy naszych sklepach, dzięki czemu możemy też produkować własny miód. Pracujemy nad zmniejszeniem emisji CO2 związanej z produkcją i transportem produktów do naszych sklepów, aby były bardziej przyjazne środowisku - mówi prezes sieci.

Leroy Merlin Polska wchodzi w skład przedsiębiorstwa ADEO, które jest trzecim największym graczem na świecie w branży produktów i usług dla domu i ogrodu (DIY – Do It Yourself).