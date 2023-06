Pierwsza była Żabka. Teraz Auchan uruchamia pierwszy sklep autonomiczny w Warszawie. By korzystać z Auchan Go wystarczy zarejestrować się przy użyciu karty płatniczej lub telefonu.

W Polsce autonomiczny Auchan Go ruszył właśnie w Warszawie.

Auchan Go to sklep dla osób pełnoletnich. Trzeba mieć ukończone 18 lat i co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Trzeba również posiadać ważną (aktywną) kartę płatniczą oraz telefon komórkowy umożliwiający odczytywanie wiadomości SMS i mający dostęp do Internetu.

Zdanie portalu Biznes.Wsprost.pl, autonomiczny sklep cieszy się dużym zainteresowaniem kupujących. Klienci mogą skorzystać z szerokiej gamy produktów. W placówce można nabyć zarówno świeże mięso, przekąski jak i owoce czy warzywa.

Zdaniem ekspertów już wkrótce Polska ma szansę stać się zagłębiem autonomicznych sklepów.

Prekursorem sklepów autonomicznych w Polsce była Żabka. Innowacyjny projekt o nazwie Żabka Nano to marka rozwiązań bezobsługowych w handlu. Pozwala zrobić szybkie zakupy bez kasjerów, czy gotówki.

Teraz przyszedł czas na Auchan. Po przeprowadzeniu pierwszych testów m.in. we Francji, Auchan GO trafił do Polski i jest dostępny w Warszawie. Zakupy w tym sklepie przebiegają podobnie jak w innych autonomicznych placówkach tego typu. Na początku podajemy swój numer telefonu oraz kartę płatniczą. Regulamin mówi:

Aby wejść do sklepu Auchan GO i robić w nim zakupy, musisz podejść do panelu umieszczonego na widocznym miejscu na zewnątrz sklepu, a następnie postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami.

Należy zatem:

przyłożyć swoją kartę płatniczą do czytnika zbliżeniowego lub (jeśli karta nie obsługuje transakcji zbliżeniowych) wsunąć ją do czytnika stykowego znajdującego się,

przy Panelu oraz wpisać PIN – dzięki temu nastąpi weryfikacja karty płatniczej,

podać numer telefonu komórkowego i musi to być polski numer; opcjonalnie – podać NIP do faktury ,

zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go,

opcjonalnie – klient się na to zgodzi – może się zarejestrować.

Pierwszy w Polsce Auchan GO działa przy ulicy Kasprzaka 29 w Warszawie, w pasażu usługowo-handlowym Bliska Wola Tower.

