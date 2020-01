Polski sektor odzieżowy i tekstylny zatrudnia 116 tysięcy osób

Zatrudnienie w polskim sektorze odzieżowym i tekstylnym wyniosło w 2018 roku 116 tys. osób – Polska jest 3. pracodawcą sektora w Europie. Małe i średnie przedsiębiorstwa z branży systematycznie poszukują nowych pracowników i są atrakcyjnym pracodawcą – średnie wynagrodzenie wzrosło w ostatnim czasie o ok. 10 proc. i waha się w granicach 3-4 tys. zł brutto miesięcznie.

Polski rynek odzieżowy i tekstylny uważany jest za jeden z najatrakcyjniejszych w Europie Środkowej i Wschodniej. Polska zajmuje 8. miejsce pod względem produkcji odzieżowej na tle 28 państw UE – w 2018 r. polska produkcja osiągnęła poziom 22,1 mld zł, czyli o 5,6 proc. więcej wobec roku poprzedniego. Wzrosły też nakłady na inwestycje: w branży tekstylnej o 11 proc. i wyniosły 500 mln zł, a odzieżowej aż o 34 proc. - do 100 mln zł.

– Polska jest krajem wymienianym wśród kluczowych dla sektora TCLF – obok takich państw, jak: Włochy, Hiszpania, Rumunia, Portugalia czy Niemcy. Dane wskazują, że przemysł tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy jest istotny w codziennym życiu Polaków, którzy przeznaczają 10% miesięcznych zarobków na zakupy odzieży i obuwia. Co piąty Polak śledzi blogi modowe lub pokazy mody czy influencerów, a najważniejszym elementem ubioru zdaniem Polaków jest obuwie, do którego uwagę przykłada blisko 40% osób. Przemysł ten jest także atrakcyjnym pracodawcą, a jego atuty to wysoki poziom eksportu, elastyczność producentów, jakość wyrobów i świadczonych usług oraz innowacje produktowe i technologiczne – mówi Tadeusz Wawrzyniak, prezes “PIOT” Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego.

Sektor tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy (TCLF) to europejski potentat, źródło nowych trendów i innowacji. Szacuje się, że roczny obrót w Europie wynosi ponad 200 mld euro, a około 225 tys. firm zatrudnia 2,2 miliona pracowników – z czego 66 proc. to kobiety.