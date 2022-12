Wyniki wewnętrznego badania przeprowadzonego przez Vinted wśród międzynarodowej społeczności użytkowników pokazały, że około 40-50 proc. użytkowniczek miało okazję podarować prezenty z drugiej ręki.

Vinted sprawdza, jakie są ich doświadczenia w zakresie kupowania i otrzymywania prezentów z drugiej ręki, historie z nimi związane oraz wskazówki dot. planowania i kupowania rzeczy z drugiego obiegu.

Uzyskane odpowiedzi obalają stereotyp - okazuje się, że rzecz używana wcale nie jest mniej atrakcyjna od nowej.

Co więcej, niektóre influencerki rekomendują przygotowanie inspiracji na prezent, a następnie wyszukanie ich w second-handach.

Podczas gdy 40-50 proc. respondentek z 63 proc. ankietowanych rynków (Francja, Włochy, USA, Niemcy, Polska, Holandia, Kanada) i 47 proc. z Polski, miało okazję podarować już prezent z drugiej ręki. Co więcej, 58 proc. respondentów w Polsce planuje podarować prezent z drugiej ręki w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Kiedyś w ramach prezentu dostałam od mojej przyjaciółki body. Ja uwielbiam je nosić i tak mijają już 2 lata! Podarowanie osobie swojej ukochanej rzeczy ma głębszy wymiar. Czujemy się tak, jakby nasza ulubiona np. sukienka dostawała drugie życie. I to poczucie, że sukienka jest w dobrych rękach i będzie dalej wykorzystywana do pięknych stylowek jest wspaniałe. Na mojej liście świątecznych prezentów jest Płaszcz Teddy Bear! Jeszcze nie znalazłam takiego idealnego. W odpowiednim kolorze, rozmiarze i jakości. A Vinted to miejsce, gdzie mogę znaleźć takie perełki. Dla męża, z kolei, planuję zrobić planszę naszych wspólnych świątecznych zdjęć. Rodzina zawsze najbardziej docenia prezenty te od serca. Dlatego coś stworzonego specjalnie ode mnie dla nich ma dla nich ogromna wartość - mówi @mamokochamcie, czyli Natalia Broszkiewicz.

Prezenty z drugiej ręki.

Wybór przedmiotu, który był wcześniej lubiany i używany przez kogoś innego, nie umniejsza osobie obdarowywanej, a jeśli zostanie odpowiednio przygotowany, może mieć znacznie większe znaczenie.

W tych trudnych ekonomicznie czasach przedmiot z drugiej ręki może być bardzo dobrą alternatywą. Badanie Vinted pokazuje, że na większości rynków (Wielka Brytania, Francja, Belgia, Portugalia, Kanada, USA) główną motywacją do kupowania prezentów z drugiej ręki jest motywacja finansowa. Dodatkowo, respondenci ankiety wymieniają chęć działania w sposób bardziej zrównoważony (DE, NL, IT) lub znalezienie czegoś wyjątkowego (PL, US).

Rzecz używana wcale nie jest mniej atrakcyjna od nowej.

Moim zdaniem szukanie prezentów z drugiej ręki sprawia, że możemy naprawdę dużo zaoszczędzić i wydać mniej na prezenty, które tak samo uszczęśliwią innych. Warto zacząć od stworzenia inspiracji, a później wyszukania konkretnych rzeczy w second handach. Na mojej liście prezentów, które chciałabym dostać z Vinted jest m.in. zegarek. Można tam znaleźć prawdziwe perełki! - mówi @jeanetelife czyli Żaneta Ochmańska - Król.

@weruux2 czyli Weronika Radoń, znana tik-tokterka, choć jeszcze nie miała okazji, by otrzymać i obdarować kogoś prezentem z drugiej ręki, bardzo ceni tę inicjatywę.

W świętach i w obdarowaniu prezentem chodzi przede wszystkim o to, żeby pokazać, że nam na zależy, i że bardzo dobrze znamy obdarowaną osobę - suma, którą na to wydaliśmy nie jest istotna. Najcenniejsze są prezenty prosto z serca, takie, które sprawią ogromną radość - powiedziała Weronika Radoń.

Inspiracje prezentowe czerpie z portali społecznościowych i dodaje - Jeżeli dobrze znamy osobę, której chcemy podarować prezent, z łatwością go znajdziemy na Vinted. Dzięki zaawansowanym filtrom łatwo możemy dotrzeć do tego, czego tak naprawdę szukamy.

W nadchodzące święta ma zamiar postawić na prezent własnoręcznie zrobiony i podarować go swoim rodzicom. Będzie to skarbonka do zbierania funduszy na wymarzone wakacje.

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że kupowanie używanych przedmiotów jest przyjazne dla portfela, a różnorodność dostępnych stylów sprawia, że jest to bardzo sprytny sposób na zakupy w celu bardziej odpowiedzialnej konsumpcji. W ubiegłym roku (2021) według respondentów wewnętrznego badania Vinted książki były najchętniej kupowanymi prezentami z drugiej ręki, a tuż po nich zabawki, ubrania, dekoracje wnętrz i biżuteria.

