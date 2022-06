Polskie influencerki projektują dla Shein

Marka SHEIN podjęła współpracę z polskimi influencerkami plus size, aby wspólnie zachęcać Polki do pielęgnowania pozytywnej relacji z własnym ciałem oraz ubraniami.

W Polsce kobiety plus-size nie mają zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o modę.

Motywem przewodnim jest lato, a więc soczystość kolorów oraz różnorodność wzorów, fasonów i materiałów.

Od początku istnienia marki SHEIN, naszym celem było umożliwienie każdej osobie wyrażania własnego ja poprzez modę, niezależnie od rozmiaru. Dlatego staramy się ciągle rozwijać nasz sektor ubrań plus size, aby wszystkie kobiety mogły czuć się piękne i pewne siebie. Wspieranie w dążeniu do samoakceptacji oraz dobrego samopoczucia naszych klientek jest dla nas niezwykle ważne. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy zaprezentować naszą najnowszą kolekcję, która nie tylko została stworzona dla kobiet plus size, ale również przez kobiety plus size – przedstawiciel marki SHEIN.

Najnowsza kolekcja plus size marki SHEIN została stworzona we współpracy z trzema polskimi influencerkami – Agatą Wiśniewską, Joanną Cesarz i Zuzanną Zakrzewską, które od lat promują ciałopozytywność w swoich mediach społecznościowych. Poruszają tematy, które dla niektórych wciąż stanowią tabu i starają się zaszczepić w każdym miłość do swojego ciała, bez względu na jego wygląd czy rozmiar. Tą kolekcją chcą udowodnić, że każda kobieta może czuć się pięknie i kobieco. Projektując ubrania kierowały się fasonami oraz wzorami, które umożliwią podkreślenie atutów kobiecego ciała ze smakiem i klasą.

Odzież plus size zaprojektowana przez Polki

- Zdecydowałam się na współpracę z marką SHEIN, ponieważ chcę, aby wszystkie Polki mogły nosić to, w czym czują się komfortowo i pięknie. Nie powinno być tak, że wybieramy ubrania tylko dlatego, że znalazłyśmy odpowiedni rozmiar. Powinnyśmy wybierać to, co nam się podoba i w czym czujemy się dobrze - niezależnie od rozmiaru. Ponieważ każda kobieta jest piękna, a każde ciało zasługuje na szacunek – uzasadnia Agata Wiśniewska, modelka plus size, aktorka i influencerka.

- Z mojego doświadczenia wynika, że w Polsce kobiety plus-size nie mają zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o modę. Aby znaleźć ubrania, które nie tylko pasują, ale także podkreślają nasze atuty i są modne, zazwyczaj musimy udać się do krawcowej i zlecić ich uszycie. Czuję, że w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do nadrobienia, dlatego bardzo się cieszę, że dzięki współpracy z marką SHEIN mogę przyczynić się do zmiany na lepsze – twierdzi Zuzanna Zakrzewska, modelka plus size, aktywistka.

- Ja z kolei pragnę pokazać Polkom, że nie ma znaczenia, jaki masz kształt - możesz być klepsydrą, jabłkiem lub inną papryką i wcale nie musisz nosić ubrań przypisanego do swojego kształtu. Możesz wybrać coś co po prostu Ci się podoba i czuć się w tym świetnie! Wszystko zależy od Ciebie - nie od opinii innych – mówi Joanna Cesarz, modelka plus size, seksuolog i influencerka.