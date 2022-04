Polsko-ukraińskie Targi Aktywizacji Zawodowej są nową inicjatywą Turawa Park

Trzydniowe targi zawodowe organizują Turawa Park i Open Minded Group.

Zapisy wystawców trwają do 22 kwietnia.

Na targach zaplanowano 30 stosik: pośredników pracy, potencjalnych pracodawców oraz sprzedaż między innymi: lokalnych produktów, rękodzieła, naturalnych kosmetyków i książek.

Targi, które odbędą się dzięki centrum handlowemu Turawa Park są autorskim projektem agencji Open Minded Group dedykowanym ukraińskim uchodźcom i polskim przedsiębiorcom. Ich pierwsza edycja to połączenie prezentacji oferty pracy dla ofiar wojny w Ukrainie z działalnością handlową i strefą wsparcia.

Turawa Park przekaże do dyspozycji wystawców przestrzeń oraz 30 bezpłatnych miejsc wystawienniczych. Zaproszenie kierowane jest do lokalnych przedsiębiorców, którzy szukają pracowników, do obywateli Ukrainy, którzy szukają pracy lub chcą sprzedawać swoje wyroby, a także do polskich wystawców.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nabór na targi trwa do 22 kwietnia. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem email: targi@turawa-park.com.

Targi funkcjonować będą od czwartku do soboty w godzinach 12.00 - 19.00

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę konsolidacja społeczna i pomoc potrzebne są na wielu płaszczyznach. W naszym centrum od początku wojny działa Tymczasowy Ośrodek Wsparcia Ukrainy. To jednak nie wystarczy. Do Polski wciąż przybywają nowi uchodźcy z Ukrainy, którzy szukają pracy. Dlatego postanowiliśmy działać dalej i zorganizować pierwsze Polsko-ukraińskie Targi Aktywizacji Zawodowej. - powiedziała Agnieszka Pyzanowicz-Francke, dyrektor CH Turawa Park,

Na targach zaplanowano: stosika pośredników pracy, potencjalnych pracodawców oraz sprzedaż między innymi: lokalnych produktów, rękodzieła, naturalnych kosmetyków i książek.

- Naszym celem jest dalsze wspieranie ofiar wojny w Ukrainie poprzez ułatwienie uchodźcom odnalezienia się w nowych realiach, a także stworzenie płaszczyzny do dialogu z potencjalnymi, lokalnymi pracodawcami. - dodała Katarzyna Rykaczewska, dyrektor agencji marketingowej Open Minded Group - odpowiedzialnej za koncepcję wydarzenia.

Dzięki wsparciu mieszkańców regionu opolskiego oraz setek wolontariuszy, którzy codziennie pracują w TOWU - miejsce to obecnie jest największym w województwie opolskim punktem zbiórki i dystrybucji darów dla uchodźców. Mamy nadzieję, że Polsko Ukraińskie Targi Aktywizacji Zawodowej spotkają się z równie dobrym odbiorem.